千禧世代卡債嚴重 第4季逾3.8兆創2008以來新高

自新冠疫情 以來，國內30多歲千禧世代的卡債累積至歷史新高，根據紐約聯邦儲備銀行(New York Federal Reserve Bank)的數據，第四季千禧世代的總額超過3.8兆元，比2019年底增加27%，增幅大於所有年齡層，也是自2008年金融危機以來，該世代三年期債務累積速度最快的時期。

債務累積可能加劇千禧世代原已擴大的世代間財富差距，這一代許多人在2007年到2009年經濟大衰退時期踏入職場，沒有議價能力，收入被抑制，即使經濟好轉，仍有些人表示財務收入不穩，這樣的情況可能使千禧世代更不願或更難冒險投入創業或投資等經濟活動。

研究公司Morning Consult金融服務分析師夏綠蒂·普林西帕托(Charlotte Principato)說：「對於千禧世代而言像是受到各方打擊，他們感覺無法掌控財務狀況，Z世代可能跟隨他們的腳步，好不到哪裡去。」

2020年新冠疫情期間，美國家庭的收支平均表現優於預期。現在，快速通膨迫使支出大增，侵蝕疫情期間累積的積蓄，而家庭也恢復通勤、旅遊、外出用餐等活動，與此同時，聯準會升息推高信用卡 與其他貸款的利率。

部分變化對千禧世代的衝擊尤其大，許多人在疫情學校關閉期間額外支出數千元的兒童照護或家教費用，有些人極為仰賴疫情期間的紓困 補助計畫，但如今紓困計畫已終止。不少千禧世代想要購買他們的第一棟房，卻面臨利率、房價上升的壓力。

儘管失業率創50年來新低，零售支出強勁，通膨雖高但已趨緩，但一些跡象表明，千禧世代已經不堪重負。

信用評分公司VantageScore Solutions的數據顯示，1月份千禧世代的平均信用卡費用約6750元，比三年前增長26%；X世代的卡費變化不大，更老一代的卡費下降11%至15%，千禧世代的個人平均貸款餘額增幅高於整體借貸人。

信用數據公司「環聯」(TransUnion)的報告顯示，與疫情前相比，現在有更多的千禧世代拖欠信用卡債務，同期，大部分較年長借貸者的信用卡拖欠還款比例則下降。