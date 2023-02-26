我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

學貸沉重 連大法官湯瑪斯都過了40歲才還清

記者胡玉立／綜合報導
大法官湯瑪斯直到40多歲、進入最高法院第三年，才還清就讀耶魯大學所欠學貸。(美聯社)
大法官湯瑪斯直到40多歲、進入最高法院第三年，才還清就讀耶魯大學所欠學貸。(美聯社)

最高法院28日將聽取拜登總統學貸減免計畫辯論，大法官個人經驗會如何影響他們對此案看法，備受矚目。其中，大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)直到40多歲、進入最高法院第三年，才算還清就讀耶魯大學所欠學貸，經驗最深刻。但湯瑪斯一直對拜登政府諸多舉措持懷疑態度，不太可能投票支持拜登政府。

現年74歲的湯瑪斯是服務時間最長的大法官，也是最堅定的保守派。他是唯一公開談到昔日財務困境曾有長期學貸壓力的大法官。

湯瑪斯2007年出版回憶錄「我祖父的兒子」(My Grandfather’s Son)寫道，有人建議他畢業後「宣布破產」以擺脫學貸負擔，被他拒絕。他曾因拖欠貸款通知被誤寄到祖父母家，遭銀行取消學貸；後來能再借到錢償還銀行，全賴導師、當時密蘇里州檢察長丹佛斯(John Danforth)作保。丹佛斯後來當選聯邦參議員。

湯瑪斯提到，他花了20年才還清在耶魯最後兩年借貸。1989年他首次被提名為聯邦法官時，曾表明自己還有1萬元學貸未償還。拜登政府減免學貸計畫，正是允許大多數借款人減免1萬元學貸債務。

目前不清楚其他大法官是否曾借錢上學或為子女教育借錢。七位有子女的大法官中，四位透過投資或將錢存入免稅教育儲蓄帳戶，顯示不希望子女背負學貸。

根據大法官2022年提交財務報告，各有兩名子女的首席大法官羅伯茲(John Roberts)和大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)手頭最寬裕，至少有60萬元和30萬元。有七名子女的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)和有兩名子女的大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)也將錢投入大學教育儲蓄帳戶中。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)和湯瑪斯一樣出身貧寒，她大學時獲普林斯頓大學全額獎學金，後進入耶魯大學攻讀法學院。她表示，「讓擁有不同生活經歷的人來豐富對話，很有幫助。」

大法官 學貸 耶魯大學

上一則

大科技公司裁員 DEI職員變動率增至33%

下一則

1周上4天班要看職業別 有些成招聘優勢 有些恐被迫加班

延伸閱讀

俄亥俄小鎮化學列車翻覆 拜登不打算視察

俄亥俄小鎮化學列車翻覆 拜登不打算視察
美官員示警：中擬援俄無人機、砲彈 尚未交運

美官員示警：中擬援俄無人機、砲彈 尚未交運
第一夫人吉兒：拜登將角逐連任 只待決定何時何地宣布

第一夫人吉兒：拜登將角逐連任 只待決定何時何地宣布
防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻

防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件