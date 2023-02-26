學貸沉重 連大法官湯瑪斯都過了40歲才還清

大法官湯瑪斯直到40多歲、進入最高法院第三年，才還清就讀耶魯大學所欠學貸。(美聯社)

最高法院28日將聽取拜登總統學貸 減免計畫辯論，大法官 個人經驗會如何影響他們對此案看法，備受矚目。其中，大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)直到40多歲、進入最高法院第三年，才算還清就讀耶魯大學 所欠學貸，經驗最深刻。但湯瑪斯一直對拜登政府諸多舉措持懷疑態度，不太可能投票支持拜登政府。

現年74歲的湯瑪斯是服務時間最長的大法官，也是最堅定的保守派。他是唯一公開談到昔日財務困境曾有長期學貸壓力的大法官。

湯瑪斯2007年出版回憶錄「我祖父的兒子」(My Grandfather’s Son)寫道，有人建議他畢業後「宣布破產」以擺脫學貸負擔，被他拒絕。他曾因拖欠貸款通知被誤寄到祖父母家，遭銀行取消學貸；後來能再借到錢償還銀行，全賴導師、當時密蘇里州檢察長丹佛斯(John Danforth)作保。丹佛斯後來當選聯邦參議員。

湯瑪斯提到，他花了20年才還清在耶魯最後兩年借貸。1989年他首次被提名為聯邦法官時，曾表明自己還有1萬元學貸未償還。拜登政府減免學貸計畫，正是允許大多數借款人減免1萬元學貸債務。

目前不清楚其他大法官是否曾借錢上學或為子女教育借錢。七位有子女的大法官中，四位透過投資或將錢存入免稅教育儲蓄帳戶，顯示不希望子女背負學貸。

根據大法官2022年提交財務報告，各有兩名子女的首席大法官羅伯茲(John Roberts)和大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)手頭最寬裕，至少有60萬元和30萬元。有七名子女的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)和有兩名子女的大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)也將錢投入大學教育儲蓄帳戶中。

大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)和湯瑪斯一樣出身貧寒，她大學時獲普林斯頓大學全額獎學金，後進入耶魯大學攻讀法學院。她表示，「讓擁有不同生活經歷的人來豐富對話，很有幫助。」