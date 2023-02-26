南加最強風暴 大熊湖積雪6呎 聖地牙哥首次發布暴雪警告

南加州24日夜間至25日遭遇30年來最大的冬季風暴，一向溫暖的聖牙哥也罕見降雪。圖為一輛私家車在聖蓋博山區高速路打滑拋錨，車主試圖把車推回道路。(Getty Images)

自從冬季風暴 從遙遠北方降臨，加州 已歷經一整周的狂風和嚴寒；冷空氣為異常低海拔地區降雪奠下基礎，25日更進一步與一股大氣流(atmospheric river)相結合，為南加州帶來暴風雪和幾乎前所未有的降雪。國家氣象局表示，這是有史以來襲擊加州西南部的最強風暴之一。

本季最寒冷的風暴，讓加州大部分地區自23日晚到24日在500到2000呎異常低的海拔高度下雪。在加州海岸外旋轉的低壓系統引出的強烈風暴，正對準聖塔芭芭拉(Santa Barbara)和聖地牙哥(San Diego)之間的沿海山脈。

聖地牙哥國家氣象局預警協調氣象學家塔迪(Alex Tardy)表示，「我們不是在說一整個月的降雪，我們說的是一場為期三天的風暴，在洛杉磯 以東約100哩處熱門周末滑雪勝地大熊湖(Big Bear Lake)這樣的地方降下五到六呎的積雪。」除了大熊湖降雪量可能破紀錄，城市和鄉村地區還會有很大的洪水風險。

洛杉磯氣象局24日深夜已發出警告，「溪流、市區、高速公路、街道和地下通道可能發生威脅生命的山洪暴發。」洛杉磯郡部分地區降雨量多達七吋，未來還會有更多降雨。范杜拉郡(Ventura County)、洛杉磯郡和聖伯納汀諾郡(San Bernardino County)山區均發布極其罕見的暴風雪警告，並持續到25日下午。

這是聖地牙哥國家氣象局自1997年成立以來首次發布此類警告，也是洛杉磯辦事處自1989年以來首次發布此類警告。

洛杉磯國家氣象局的氣象學家西拉德(Joe Sirard)說：「當地山區情況非常危險，沒人想在這場風暴走在山區道路上。」預報有二至五呎的大範圍大雪，最高可能達八呎；加上風速介於55到80哩/小時之間的陣風，能見度很低。

據PowerOutage.us 報導，在經歷多日狂風、樹木倒塌和電線倒塌後，逾12萬戶加州公用事業用戶仍然斷電中。西海岸主要南北向高速公路5號州際公路，因穿過洛杉磯北部山區的特洪山口(Tejon Pass)出現大雪和冰凍，仍然繼續關閉。