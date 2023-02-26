我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

南加最強風暴 大熊湖積雪6呎 聖地牙哥首次發布暴雪警告

記者胡玉立／綜合報導
南加州24日夜間至25日遭遇30年來最大的冬季風暴，一向溫暖的聖牙哥也罕見降雪。圖為一輛私家車在聖蓋博山區高速路打滑拋錨，車主試圖把車推回道路。(Getty Images)
南加州24日夜間至25日遭遇30年來最大的冬季風暴，一向溫暖的聖牙哥也罕見降雪。圖為一輛私家車在聖蓋博山區高速路打滑拋錨，車主試圖把車推回道路。(Getty Images)

自從冬季風暴從遙遠北方降臨，加州已歷經一整周的狂風和嚴寒；冷空氣為異常低海拔地區降雪奠下基礎，25日更進一步與一股大氣流(atmospheric river)相結合，為南加州帶來暴風雪和幾乎前所未有的降雪。國家氣象局表示，這是有史以來襲擊加州西南部的最強風暴之一。

本季最寒冷的風暴，讓加州大部分地區自23日晚到24日在500到2000呎異常低的海拔高度下雪。在加州海岸外旋轉的低壓系統引出的強烈風暴，正對準聖塔芭芭拉(Santa Barbara)和聖地牙哥(San Diego)之間的沿海山脈。

聖地牙哥國家氣象局預警協調氣象學家塔迪(Alex Tardy)表示，「我們不是在說一整個月的降雪，我們說的是一場為期三天的風暴，在洛杉磯以東約100哩處熱門周末滑雪勝地大熊湖(Big Bear Lake)這樣的地方降下五到六呎的積雪。」除了大熊湖降雪量可能破紀錄，城市和鄉村地區還會有很大的洪水風險。

洛杉磯氣象局24日深夜已發出警告，「溪流、市區、高速公路、街道和地下通道可能發生威脅生命的山洪暴發。」洛杉磯郡部分地區降雨量多達七吋，未來還會有更多降雨。范杜拉郡(Ventura County)、洛杉磯郡和聖伯納汀諾郡(San Bernardino County)山區均發布極其罕見的暴風雪警告，並持續到25日下午。

這是聖地牙哥國家氣象局自1997年成立以來首次發布此類警告，也是洛杉磯辦事處自1989年以來首次發布此類警告。

洛杉磯國家氣象局的氣象學家西拉德(Joe Sirard)說：「當地山區情況非常危險，沒人想在這場風暴走在山區道路上。」預報有二至五呎的大範圍大雪，最高可能達八呎；加上風速介於55到80哩/小時之間的陣風，能見度很低。

據PowerOutage.us 報導，在經歷多日狂風、樹木倒塌和電線倒塌後，逾12萬戶加州公用事業用戶仍然斷電中。西海岸主要南北向高速公路5號州際公路，因穿過洛杉磯北部山區的特洪山口(Tejon Pass)出現大雪和冰凍，仍然繼續關閉。

洛杉磯 加州 風暴

上一則

WSJ：中國提出俄烏和平方案 卻不願與俄保持距離

下一則

G20財長會爆爭執 譴責俄侵烏? 中國拒簽字 公報難產

延伸閱讀

狂風吹倒大樹砸壞車 洛杉磯華人目睹驚呆

狂風吹倒大樹砸壞車 洛杉磯華人目睹驚呆
南加豪雨阻交通：數條高速關閉、LAX暫停飛、海灘浪高

南加豪雨阻交通：數條高速關閉、LAX暫停飛、海灘浪高
南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇
駕駛人小心 高山降雪16吋 上山須掛雪鏈

駕駛人小心 高山降雪16吋 上山須掛雪鏈

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件