第一夫人吉兒：拜登將角逐連任 只待決定何時何地宣布

拜登總統尋求競選連任已無懸念。圖為他本月21日在波蘭首都華沙出席會議。(歐新社)

拜登 總統確定將爭取競選連任，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)24日接受美聯社專訪時，做出迄今為止對此最明確的表態；她說，拜登角逐第二任幾乎已無懸念，只剩下「敲定宣布的時間與地點」。

接受美聯社專訪 「要說幾次大家才會相信？」

拜登雖然多次表態有意連任，不過一直未正式宣布，還設法努力排除外界對於「年齡太大恐怕無法勝任」的質疑。1942年出生的拜登如果順利連任，第二任任期結束將86歲。

正在非洲訪問的吉兒‧拜登24日於肯亞首都奈洛比(Nairobi)受訪時說：「他要說幾次大家才會相信？」她表示：「他說過工作還沒做完，已經展開的任務尚未完成。這是很重要的。」

正在非洲訪問的第一夫人吉兒‧拜登24日於肯亞首都奈洛比受訪時，釋出拜登總統將尋求連任的明確信息。她說，只剩下「敲定宣布的時間與地點」。(美聯社)

隨同吉兒‧拜登一同出訪的拜登孫女娜歐米‧拜登(Naomi Biden)在美聯社報導刊登後，透過推特(Twitter)發文予以讚美，寫道：「好好說教一番，祖母(Preach nana)。」

面對外界猜測何時宣布參選，幕僚先前曾說，拜登可能在4月做出宣布，時間點剛好是選舉募款第一季結束之後，與前總統歐巴馬當年正式宣布角逐連任的時間點一樣。

否認影響拜登決定 「他是自己做決定的」

對於拜登未來計畫的安排，吉兒‧拜登一直被認為是拜登核心圈裡的關鍵人物。她笑道：「因為我是他老婆。」至於拜登參選連任與否，是否老婆說了算，吉兒‧拜登予以駁斥。

她說：「當然他會聽我的，因為我們是夫妻。」她接著表示：「但他是自己做決定的，相信我。」

2月24日是俄烏戰爭屆滿周年，吉兒‧拜登受訪時回憶去年5月訪問烏克蘭 時與烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基 (Olena Zelenska)見面的經過。當時兩位總統夫人參訪了為逃離戰爭移民而成立的一所學校。吉兒‧拜登說，參訪行程中遇到的某些家庭，戰爭期間在地下室避難數周之久。

她說，當時不禁想到戰爭還要打多久，「而現在，已經一年了」。她指出：「看看烏克蘭人民的表現，他們非常堅強，不屈不撓，為了他們的國家而奮戰。」

吉兒‧拜登說：「我們都希望戰爭能趕快結束，因為我們每天都從電視台看到各種傷害，暴力以及恐怖。這一切讓人難以置信。」

來源：美聯社