快評「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12項呼籲 紐時：老調重彈

俄烏戰爭爆發前，中共最高領導人習近平（右）與俄國總統普亭（左）去年2月4日曾在北京會晤。（美聯社）

中國外交部24日發布「關於政治解決烏克蘭 危機的中國立場」12項呼籲，報導中國政治新聞超過20年的紐約時報駐北京 資深特派記者儲百亮（Chris Buckley）認為，中國此次聲明內容只不過是老調重彈，重覆喊話「停火止戰」、「啟動和談」、「保護平民和戰俘」等口號而未能提出實際執行方案，同時繼續迴避「入侵」及「戰爭」等敏感字眼。

中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周末出席歐洲慕尼黑安全會議，預告北京當局將發表促和計畫，為俄烏衝突提出「政治解方」。儲百亮指出，儘管王毅的宣傳吊足各界胃口，聲明一出卻讓不少歐洲高層大失所望：它既不是明確的執行方針，也未提出突破性的中方觀點。

儲百亮表示，聲明第一項指出「各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」，但未說明北京當局在俄國 併吞烏克蘭領土、烏克蘭要求俄國軍隊撤離等事件與訴求上立場為何；而「停火止戰」、「啟動和談」、「解決人道危機」等論述，王毅更是早在去年3月便提出過類似原則。

儲百亮說，俄烏戰爭爆發以來，中國便處於矛盾的窘境之中，中國將俄國視為不可或缺的抗美盟友，卻又默默希望俄國盡早撤兵；戰爭爆發前夕，俄國總統普亭曾至北京會見中共最高領導人習近平，強調中俄緊密的夥伴關係，習近平更在會後聯合聲明中表示中國同俄國反對北約往東歐地區擴張，雖未明言，卻暗指了烏克蘭將面臨的危機。

戰爭爆發之初，中國曾表示為烏克蘭境內的大屠殺與轟炸感到痛心，並宣稱正努力協助雙方談和。但沒過多久，習近平與中國外交高層便開始讚頌中俄日益緊密的合作關係，並始終拒絕以「入侵」或「戰爭」描述俄烏危機。

中國24日12項呼籲與1年前的論述大抵無異：迴避相同用詞、暗示不滿西方、深表同情普亭。儲百亮指出，中國呼籲「摒棄冷戰思維」無疑劍指白宮，而呼籲「停止單邊制裁」則是不忘照慣例幫普亭一把。