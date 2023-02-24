我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登處理美中問題方式 4成民眾贊同

紐約法拉盛珠寶店遭搶百萬 業者：完美預謀

快評「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12項呼籲 紐時：老調重彈

編譯陳曉慈
俄烏戰爭爆發前，中共最高領導人習近平（右）與俄國總統普亭（左）去年2月4日曾在北京會晤。（美聯社）
俄烏戰爭爆發前，中共最高領導人習近平（右）與俄國總統普亭（左）去年2月4日曾在北京會晤。（美聯社）

中國外交部24日發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」12項呼籲，報導中國政治新聞超過20年的紐約時報駐北京資深特派記者儲百亮（Chris Buckley）認為，中國此次聲明內容只不過是老調重彈，重覆喊話「停火止戰」、「啟動和談」、「保護平民和戰俘」等口號而未能提出實際執行方案，同時繼續迴避「入侵」及「戰爭」等敏感字眼。

中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周末出席歐洲慕尼黑安全會議，預告北京當局將發表促和計畫，為俄烏衝突提出「政治解方」。儲百亮指出，儘管王毅的宣傳吊足各界胃口，聲明一出卻讓不少歐洲高層大失所望：它既不是明確的執行方針，也未提出突破性的中方觀點。

儲百亮表示，聲明第一項指出「各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障」，但未說明北京當局在俄國併吞烏克蘭領土、烏克蘭要求俄國軍隊撤離等事件與訴求上立場為何；而「停火止戰」、「啟動和談」、「解決人道危機」等論述，王毅更是早在去年3月便提出過類似原則。

儲百亮說，俄烏戰爭爆發以來，中國便處於矛盾的窘境之中，中國將俄國視為不可或缺的抗美盟友，卻又默默希望俄國盡早撤兵；戰爭爆發前夕，俄國總統普亭曾至北京會見中共最高領導人習近平，強調中俄緊密的夥伴關係，習近平更在會後聯合聲明中表示中國同俄國反對北約往東歐地區擴張，雖未明言，卻暗指了烏克蘭將面臨的危機。

戰爭爆發之初，中國曾表示為烏克蘭境內的大屠殺與轟炸感到痛心，並宣稱正努力協助雙方談和。但沒過多久，習近平與中國外交高層便開始讚頌中俄日益緊密的合作關係，並始終拒絕以「入侵」或「戰爭」描述俄烏危機。

中國24日12項呼籲與1年前的論述大抵無異：迴避相同用詞、暗示不滿西方、深表同情普亭。儲百亮指出，中國呼籲「摒棄冷戰思維」無疑劍指白宮，而呼籲「停止單邊制裁」則是不忘照慣例幫普亭一把。

俄國 烏克蘭 北京

上一則

駐台美軍數擬擴增 美官員：與「間諜氣球」事件無關

下一則

俄烏戰爭周年／八個角度看何時止戰？油價後市會漲嗎？

延伸閱讀

中國發布美國霸權報告 伯恩斯批：粗暴宣傳、不具大國風範

中國發布美國霸權報告 伯恩斯批：粗暴宣傳、不具大國風範
王毅總結訪歐行：中歐和平穩定 新冷戰就打不起來

王毅總結訪歐行：中歐和平穩定 新冷戰就打不起來
中外交部促俄烏停火和談 非習近平名義「降低層級」

中外交部促俄烏停火和談 非習近平名義「降低層級」
俄侵烏周年…普亭喊增核力量 澤倫斯基樂見中勸和

俄侵烏周年…普亭喊增核力量 澤倫斯基樂見中勸和

熱門新聞

前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
營養師預測，泡菜一類的發酵食品，會是2023年度消費者首選的「超級食物(superfood)」。(Pexels)

快看世界／營養師評選年度「超級食物」 第一名是它

2023-02-17 16:23
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07

超人氣

更多 >
好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品

好市多冷凍櫃內 值得推薦的10款食品
每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧
紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒

紐約法拉盛珠寶店遭槍匪搶劫 損失恐逾百萬 商家憤怒
退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢

退休後住哪裡？最常幻滅的3個美夢
不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家

不到2個月 庫克郡新一期地稅單又來了 華裔屋主想搬家