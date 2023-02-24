額外糧食券補助月底結束 3000萬人受影響

疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

將近3000萬美國民眾疫情 期間收到的政府額外糧食券 補助本月底將結束，至少32州的政府以多種語言透過簡訊、語音通知、傳統郵件以及社群網站發文，說明2月將是最後一筆額外糧食券補助。

非營利弱勢權益倡議團體「糧食研究及行動中心」(Food Research & Action Center)主管沃林格(Ellen Vollinger)表示，最不希望出現的情境是，有民眾在超市買菜結帳時，才知道額外糧食券補助計畫已經結束。

根據統計，對於領取糧食券的民眾來說，額外補助結束等於每月平均少領90元。糧食券領取金額將回歸原本農業部訂定的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)標準，根據家庭年收入、人口以及特定開銷計算發放額度。

密西根州對130萬名領取額外糧食券補助者發布通告指出，額外補助取消之後，若有需要可以尋求必要資源協助。

密州衛生廳官員魯巴爾(Lewis Roubal)說：「我們希望確保客戶對於這次改變能做好準備，我們也知道通膨對大家都有影響。」

加州 貝爾弗勞爾(Bellflower)21歲學前班老師班尼特茲(Jacqueline Benitez)說，2020年以來透過加州補充營養援助計畫(CalFresh)領取大約250元食物補助，接下來可能少掉一半。

之前曾經無家可歸，如今獲得補助而住在單臥公寓的班尼特茲說，額外糧食券補助具有救命效果。她說：「食物花費極重，如果買不起食物，後果不堪設想。」她表示，如今對於花5塊錢購買新鮮水果，都會考慮再三。