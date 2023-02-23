俄退出限核武條約 拜登轟：大錯特錯

拜登總統(前排左三)和北約秘書長史托騰柏格(後排左一)22日在華沙與「布加勒斯特9國」領袖會談。拜登指統普亭宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」犯了「大錯。(美聯社)

拜登 總統22日會見北約組織東翼「布加勒斯特九國」，矢言捍衛北約「每吋領土」，也聲稱俄羅斯退出限制核武器條約為「大錯特錯」；然後啟程返國。

美聯社報導，「新削減戰略武器條約」是美國與俄羅斯之間僅存的核武管制條約，這也是俄羅斯總統普亭 21日宣布暫停參與條約以來，拜登首次發表評論。

美、俄展現各有盟友

報導也指出，拜登在波蘭首都華沙會見布加勒斯特九國元首，俄國 總統普亭在莫斯科會見中共外事辦主任王毅，美俄雙方都在展現各有盟友，暗示都做好準備，俄烏戰爭勢將拖長下去，春季來臨後，戰鬥還會加劇。

拜登此行先突訪基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基，再於華沙發表演說，顯示西方團結；拜登演說的同時，普亭宣布俄國不再參與美俄間僅存的核武限制條約。

拜登總統22日在華沙與「布加勒斯特9國」領袖會談。拜登指統普亭宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」犯了「大錯。(Getty Images)

拜登宣稱俄國的退出是「大錯」；俄方退出後，勢將立即影響美國對俄國核子活動的察覺能力，但條約在莫斯科取消去年下旬的會談後，早已形同虛置。

布加勒斯特九國指的是，在2014年普亭從烏克蘭手中兼併克里米亞之後，由保加利亞、捷克共和國、匈牙利、愛沙尼亞、拉脫維亞、利陶宛、波蘭、羅馬尼亞及斯洛伐克等九國前華沙組織成員國，在羅馬尼亞首都布加勒斯特倡議組成的聯盟(簡稱B9)，作為因應。

拜登對九國元首表示，九國位在北約集體防禦的最東緣，比其他人更了解俄烏戰爭的嚴重性，影響所及不光烏克蘭，還有全歐洲及全世界民主政體。

9國憂成俄下個目標

九國憂慮普亭若得手於烏克蘭，下一步便是他們；拜登保證北約集體防禦條約為「神聖」的，並以「捍衛北約每一吋領土」回應九國的焦慮。

與會的北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)援引過去俄國出兵喬治亞及烏克蘭表示，不容俄國漸次破壞歐洲安全，必須打破俄國侵略的輪迴。

目前僅知美國及其盟友繼續供應西方及老化中的蘇聯製軍武給烏國部隊，此外不知美國及盟國的打算。

拜登總統 22日在華沙與「布加勒斯特9國」領袖會談。場外示威者要求拜登儘快提烏克蘭美製F-16戰機，抵抗俄羅斯。(美聯社)

開戰以來，俄軍的戰場短處已曝露無遺；普亭也在尋求軍事整補，向伊朗及北韓求援，中國也可能加入。

美國官員尚未提到中國決定更進一步向莫斯科輸送武器，但國務卿布林肯(Antony Blinken)本周表示，若北京真那麼做，將造成「嚴重問題」。中國觀察俄烏戰爭一年下來，似乎愈來愈關切親密盟友之一的俄國會兵敗烏克蘭。