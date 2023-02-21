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美炸北溪天然氣管？白宮否認：完全假新聞

編譯彭尚興／綜合20日電
國安會發言人柯比說，北溪天然氣管被炸案與美國無關。圖為天然氣管穿過北海後在德國登岸。(美聯社)
國安會發言人柯比說，北溪天然氣管被炸案與美國無關。圖為天然氣管穿過北海後在德國登岸。(美聯社)

美國資深記者、普立茲獎得主赫希(Seymour Hersh)日前爆料，去年俄國入侵烏克蘭後，俄羅斯與德國之間的北溪天然氣管線遭到爆破炸斷，幕後黑手就是美國政府。報導發布後俄國要求國際介入調查，白宮則否認指控。

國家安全會議(National Security Council)發言人柯比(John Kirby)19日接受福斯周日新聞(Fox News Sunday)訪問時表示，赫希的報導內容「純屬捏造，沒有半點事實。」

稍早之前，中央情報局(CIA)發言人也指稱該報導「從頭到尾都是虛構」。

赫希8日在電子報Substack發布報導宣稱，去年6月美國海軍潛水員奉拜登總統之命，在挪威當局協助下潛入波羅的海，於北溪天然氣管線放置炸藥，並在三個月後引爆；但赫希也在報導中承認，其消息來源為單一匿名管道。

北溪1號和2號天然氣管線去年9月底因爆炸受損，四個地點出現洩漏，其中兩處在丹麥專屬經濟區內，另外兩處在瑞典專屬經濟區內。

事件發生後，瑞典、丹麥和德國當局都展開調查，但截至目前為止並未將責任歸咎於任何一方勢力或國家。

另一方面，赫希的報導則在莫斯科引起激烈反應。俄國17日向聯合國安理會提出了一份決議案草稿，要求聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)針對北溪天然氣管爆炸展開國際調查，揪出幕後破壞者。

俄國希望聯合國安理會能在本月22日舉行臨時會議，討論北溪管線遭破壞事件，並進行投票。

但俄國方面的要求已經遭到聯合國拒絕；聯合國秘書處發言人杜加里克(Stephane Dujarric)表示，聯合國針對此一事件並無調查權。

即使俄國能如願將此決議草案排入安理會議程，也沒有過關的機會。因為安理會決議案需要至少九個會員國投票支持，而且更重要的是，還需要美俄英法中五個常任理事國都沒有動用否決權。

聯合國 俄國 天然氣

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