生活成本增 高薪族也吃不消…有人搬回老家 放棄度假

通膨居高不下，連高收入族群也必須節衣縮食。圖為一顧客在逛一元商店。(路透)

金融機構LendingClub和PYMNTS最新調查顯示，在近4000名受訪者中，有64%表示目前生活只是過得去，比前一年的61%略為增加；該調查也發現，86%受訪者年收入超過10萬元，遠高於全國家庭中等收入7萬784元，但因通膨居高不下，生活成本增加，連這些高收入族群也吃不消，不僅每天節衣縮食，放棄休閒度假，更遑論購屋置產的計畫更是遙不可及。

LendingClub主管納亞爾(Anuj Nayar)表示，「通膨影響波及每個國人的荷包，而且聯準會抑制通膨，提高利率 ，我們看到靠薪水過活的國人，財務狀況惡化的人數逼近創紀錄高點。 」

根據蓋洛普(Gallup)自1976年以來的調查，受訪者財務狀況比一年前更糟的比率超過20%，而且逐年惡化，今年國人財務狀況比一年前惡化比率達50%，是自經濟大衰退(Great Recession)以來最高紀錄。

34歲的帕克(Devin Parker)自陸戰隊退伍後，目前在馬里蘭州一家農產公司擔任物流主管，年收入約10萬2000元，但隨著開支增加，決定帶著8歲女兒搬回祖母家，並且減少外食，「現在三餐大多在家裡料理」，除了節流，帕克也努力開源，過去半年來，以2000元投資 額獲取約1萬5000元利潤。

27歲的羅德里格茲(Josh Rodriguez)一家四口住在休斯頓郊區，身為房地產 經紀公司合夥人，每月收入達1萬4000元，但每周支出暴增，日常三餐精打細算，連假期也暫緩，羅德里格斯坦承「就算沒有身受其害，但很清楚，我們每個月花費已讓1萬元所剩無幾，我賺的比支出更多，但我的消費能力卻降低。」

據統計，全國家庭平均中等收入經過通膨調整後，已從1984年的5萬6000元上漲至2021年的7萬1000元，增加27%。相較之下，中等房價卻從1984年的23萬2000元上漲102%，2022年最後一季達到近46萬8000元。

因此現年36歲、每月稅前收入9000元的卡梅倫(Marissa Cameron)也坦承自己購屋置產的目標遙不可及，「我存不到那麼多錢，也賺不到那麼多錢，因為生活成本很高。」