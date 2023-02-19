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國會33議員施壓拜登 挺蘇維思接任勞工部長

記者顏伶如／綜合報導
勞工部副部長蘇維思(Julie Su)。(勞工部官網)
勞工部副部長蘇維思(Julie Su)。(勞工部官網)

勞工部長偉殊(Marty Walsh)即將於下個月卸任，「國會亞太裔黨團」(Congressional Asian Pacific American Caucus)現正加緊向拜登總統施壓，要求他讓勞工部副部長蘇維思(Julie Su)繼任部長，以便內閣更多元化。

「國會亞太裔黨團」主席、民主黨籍加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)17日致函拜登總統，信中有33名國會議員連署，表達支持蘇維思出任勞工部長。如果蘇維思任命過關，她將成為拜登政府第一位亞裔女性內閣首長。

「國會亞太裔黨團」有68名成員，力挺蘇維思出任勞工部長的成員約占半數。偉殊16日宣布3月中旬將卸下部長職務，轉任「國家曲棍球聯盟球員協會」執行主任。

趙美心等人在信中指出：「蘇維思副部長是一位堅強的少數族裔女性，優秀卓越足以承擔美國勞工部長責任，一旦提名通過必將為美國勞工及美國政府推出政績」。

信中寫道，蘇維思的主張與觀點對拜登政府具有非凡價值，尤其是目前內閣部長層級並沒有亞裔、原住民及太平洋島國族裔官員。

蘇維思獲得提名出任勞工部副部長時，在參院是以50票對47票表決通過任命案。

然而，某些民主黨眾議員並不支持蘇維思。前任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)近來為前任紐約州聯邦眾議員馬隆尼(Sean Patrick Maloney)到處打電話，爭取勞工部長一職。國家廣播公司(NBC)上周報導，知情人士透露，裴洛西要求白宮及勞工領袖支持馬隆尼。

「國會亞太裔黨團」2020年12月曾發表聲明指出，拜登政府上台後可能出現美國20年來第一次內閣首長沒有亞太裔的狀況。聲明寫道：「且容我們說清楚，那樣結果是無法讓人接受的。」

拜登後來提名戴琪(Katherine Tai)出任美國貿易代表，成為美國第一位亞裔女性、第一位少數族裔女性貿易代表。

勞工部 拜登 亞裔

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