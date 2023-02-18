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昔副總統候選人因憂鬱症退選 華郵：今已與50年前不同

記者顏伶如／綜合報導
民主黨賓州聯邦參議員費特曼16日宣布因憂鬱症住院治療。(美聯社)
民主黨賓州聯邦參議員費特曼16日宣布因憂鬱症住院治療。(美聯社)

民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)16日宣布因憂鬱症住院治療，消息傳出引發各界予以支持及慰問。華盛頓郵報17日分析，自曝憂鬱症在50年前等於政治生涯落幕，但現在情勢已經不同。

眾議員莫爾頓 不敢公布心病

44歲民主黨籍麻州聯邦眾議員莫爾頓(Seth Moulton)出身美國海軍陸戰隊，曾參加伊拉克戰爭。2019年，莫爾頓擔心若公布深受創傷後症候群所苦且接受治療，恐將斷送政治前途。莫爾頓16日受訪時說：「那是我最大的祕密，不曾對任何政治圈裡的人透露過，我害怕重蹈參議員伊戈頓(Thomas Eagleton)的覆轍。」

伊戈頓擔任密蘇里州聯邦參議員期間，一度被考慮出任1972年民主黨總統候選人麥高文(George McGovern)競選副手。伊戈頓因憂鬱症三度住院並接受電療的消息曝光後，失去角逐副總統的機會。麥高文原本說「百分之一千」力挺伊戈頓，但後來卻與其他民主黨高層施壓要求伊戈頓退選。

華盛頓郵報分析，事隔50年後，當新科參議員費特曼宣布因憂鬱症而住院接受治療時，各界反映與伊戈頓當年狀況截然不同。

眾議員蓋耶哥：求助絕非軟弱

同樣也曾參加伊拉克戰爭的民主黨籍亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)在推特(Twitter)發文寫道：「尋求協助絕非軟弱。」曾公開討論自己憂鬱症病情的民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員史密斯(Tina Smith)說，費特曼展現的是力量，不是弱點。

53歲的費特曼2022年5月中風，本月稍早因頭昏住院。醫師診斷證實費特曼並未再度中風。民主黨在參議院僅維持少數多數，任何席次改變都可能出現牽一髮動全身的影響。

曾任1972年麥高文競選團隊演講撰稿人的蘇拉姆(Robert Shrum)指出，半世紀以來政治環境已產生變化，伊戈頓當年被認為繼續擔任副手人選在政治上行不通，「那是跟現在完全不一樣，屬於未受啟迪的世界」。

蘇拉姆舉例說，前副總統高爾(Al Gore)的妻子蒂波‧高爾(Tipper Gore)1999年便曾在高爾準備參選總統時，透露她曾因憂鬱症接受治療，後來已經康復。蘇拉姆說，蒂波‧高爾等實例讓心理健康問題逐漸脫離汙名，得以走出陰影。

民主黨 憂鬱症 參議員

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