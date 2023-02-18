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無障礙設施…丹佛市議員從輪椅「爬」上台 控公然羞辱

編譯陳韻涵／綜合17日電
必須靠輪椅行動的丹佛市議員欣茲日前參加一場辯論會時，因舉辦地點舞台沒有無障礙設施，逼得他只能用爬的上講台，他稱這是對他公開的羞辱。（取材自推特)
必須靠輪椅行動的丹佛市議員欣茲日前參加一場辯論會時，因舉辦地點舞台沒有無障礙設施，逼得他只能用爬的上講台，他稱這是對他公開的羞辱。（取材自推特)

依靠輪椅行動的丹佛(Denver)市議員欣茲(Chris Hinds)在推特(Twitter)發布聲明，控訴他13日應邀至賽羅‧帕克‧羅賓森舞蹈學校(Cleo Parker Robinson Dance school)出席辯論會，卻因會場無適當的無障礙輔助設施，讓他必須「爬」上舞台，形同公然侮辱。

欣茲推文寫道，「我對於13日在第十選區的市議會辯論所遭受的公然侮辱，感到非常失望與沮喪。」

這場辯論在丹佛的賽羅‧帕克‧羅賓森舞蹈學校舉行，社群媒體的照片顯示欣茲攀在舞台邊緣，試圖從他的輪椅上，挪動到講台辯論區。

欣茲寫道，「辯論講台缺乏無障礙設施，形成令人失望的結果，我必須從輪椅上爬出去，試圖爬上舞台前緣。」

欣茲表示，他必須參與這場辯論，否則就得繳12萬5000元給「公平競選基金」(Fair Election Fund)，讓他必須在尊嚴和參選之間擇一。

這場辯論最終移師舞台下，好讓欣茲可以順利參與。 

丹佛書記辦公室事務倫羅培茲(Paul D. López)對於事發經過表示遺憾；他在聲明中表示，「沒有人必須經歷那種事，我親自向欣茲市議員道歉，辦公室將持續與所有辯論贊助單位溝通，確保他們符合美國殘疾人法案(ADA)的要求。」 

書記辦公室表示，辯論場主辦單位與候選人協調辯論計畫、形式和後勤工作。主辦單位也必須填寫申請書，闡明滿足辯論的ADA等各項要求。

羅培茲表示，賽羅‧帕克‧羅賓森舞蹈學校提交申請並獲准通過。 

羅培茲的執行董事羅賓森(Malik Robinson)事後向欣茲道歉，並透過電郵發布聲明表示，這起事件「凸顯無障礙環境對社區所有成員至關重要，且是一記當頭棒喝的提醒」，校方將進行設備升級。

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