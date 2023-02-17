明知拜登「太老了」 民主黨人為何依然挺他拚連任？

拜登總統挑戰連任，年齡仍是最大阻礙。圖為拜登與副總統賀錦麗3日在賓州的民主黨活動上合影。（Getty Images）

民主黨 高層普遍支持拜登 總統在2024年出馬競選連任，但「提名 高齡80多歲的人是否明智」的私下討論，以及「又有誰能取代拜登」的那種絕望感，並未平息。

政治新聞網站Politico分析指出，高層民主黨人支持拜登連任，是一種「逃生政治」運作；拜登現在的角色宛如「安全港」；大家力挺拜登，不是因為這位老人家連任符合國家最佳利益，而是不能讓副總統賀錦麗出來選，更不能讓前總統川普當選。

明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)是民主黨內極少數公開主張應提名黨內新一代領袖參選2024大選的國會議員；他告訴Politico，「沒人想當那個破壞民主黨2024年獲勝機會的人；這是恐懼，再簡單不過了」；菲利普斯談到既沒有民主黨人出來呼籲新提名人，也沒有任何候選人敢挺身而出的原因，「大家都在自我保護和各有盤算」。

菲利普斯稱讚拜登是非常有能力和成功的總統，「若他年輕15到20歲，絕不作二人想；但考慮到他的年齡，大家非但不打算促進競爭反而是試圖消除競爭，真的很荒謬。」接下來的黨團會議和全體投票時，應該就會感受到這股微妙的氛圍。

Politico報導指出，多位民主黨議員和州長上周參加全國州長協會冬季會議時，私下證實了菲利普斯的觀點；有參議員說，參院幾乎沒有民主黨人希望拜登再次參選，但該黨必須與總統訂立「利益聯盟」。有州長想到拜登可能沒辦法跑太多競選造勢的場子。有眾議員說，民主黨人當然應該重新提名總統，但絕不能讓賀錦麗參選。

「我們知道我們擁有什麼，我們知道2024年的利害關係，我們不能輸，」北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)表示，「2020年提名拜登就是這麼想的；當年奏效，現在為什麼不行呢？」

前南卡羅來納州州長哈吉斯(Jim Hodges)則說：「政治已經不是你想要什麼，而是你不想要什麼。」