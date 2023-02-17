我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

明知拜登「太老了」 民主黨人為何依然挺他拚連任？

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統挑戰連任，年齡仍是最大阻礙。圖為拜登與副總統賀錦麗3日在賓州的民主黨活動上合影。（Getty Images）
拜登總統挑戰連任，年齡仍是最大阻礙。圖為拜登與副總統賀錦麗3日在賓州的民主黨活動上合影。（Getty Images）

民主黨高層普遍支持拜登總統在2024年出馬競選連任，但「提名高齡80多歲的人是否明智」的私下討論，以及「又有誰能取代拜登」的那種絕望感，並未平息。

政治新聞網站Politico分析指出，高層民主黨人支持拜登連任，是一種「逃生政治」運作；拜登現在的角色宛如「安全港」；大家力挺拜登，不是因為這位老人家連任符合國家最佳利益，而是不能讓副總統賀錦麗出來選，更不能讓前總統川普當選。

明尼蘇達州聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)是民主黨內極少數公開主張應提名黨內新一代領袖參選2024大選的國會議員；他告訴Politico，「沒人想當那個破壞民主黨2024年獲勝機會的人；這是恐懼，再簡單不過了」；菲利普斯談到既沒有民主黨人出來呼籲新提名人，也沒有任何候選人敢挺身而出的原因，「大家都在自我保護和各有盤算」。

菲利普斯稱讚拜登是非常有能力和成功的總統，「若他年輕15到20歲，絕不作二人想；但考慮到他的年齡，大家非但不打算促進競爭反而是試圖消除競爭，真的很荒謬。」接下來的黨團會議和全體投票時，應該就會感受到這股微妙的氛圍。

Politico報導指出，多位民主黨議員和州長上周參加全國州長協會冬季會議時，私下證實了菲利普斯的觀點；有參議員說，參院幾乎沒有民主黨人希望拜登再次參選，但該黨必須與總統訂立「利益聯盟」。有州長想到拜登可能沒辦法跑太多競選造勢的場子。有眾議員說，民主黨人當然應該重新提名總統，但絕不能讓賀錦麗參選。

「我們知道我們擁有什麼，我們知道2024年的利害關係，我們不能輸，」北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)表示，「2020年提名拜登就是這麼想的；當年奏效，現在為什麼不行呢？」

前南卡羅來納州州長哈吉斯(Jim Hodges)則說：「政治已經不是你想要什麼，而是你不想要什麼。」

拜登 民主黨 提名

上一則

總統對決民調：拜登略勝川普、小輸德桑提斯

下一則

疫情緩和 華府智庫籲兩岸應「重啟官方溝通」

延伸閱讀

民調：拜登2024與川普對決仍勝 對上德桑提斯不利

民調：拜登2024與川普對決仍勝 對上德桑提斯不利
80歲拜登例行體檢「充滿活力」 沒發現帕金森病徵

80歲拜登例行體檢「充滿活力」 沒發現帕金森病徵
拜登：看不出遭擊落的3不明物體與北京有關

拜登：看不出遭擊落的3不明物體與北京有關
拜登將與習近平對話 釐清氣球來龍去脈…不會致歉

拜登將與習近平對話 釐清氣球來龍去脈…不會致歉

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02

超人氣

更多 >
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相
新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用

新聞評論／劉文正「1日生死」烏龍 失去的不只信用