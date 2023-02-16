國會預算辦公室報告：債限不調高 最快7月面臨違約災難

財政部已採措施，支付政府應付帳款，但若國會未能及時在6月提高法定債限，美國政府面臨債務違約危機。(美聯社)

無黨派組織國會預算 辦公室(Congressional Budget Office，CBO)15日公布最新估測報告指出，如果未能及時調高舉債上限，美國今年7月至9月之間恐將因為違約面臨大災難。美國若想避開代價慘重的政治、經濟雙重危機，這份報告對於解決國債上限的最後期限為何提供更清楚的預測。

國會預算辦公室公布的美國財政健康評估報告指出，如果政府維持目前運作不變，未來10年政府舉債將增加將近19兆。

對於國會來說，眼前最迫切的挑戰便是舉債上限，國會議員恐怕只剩幾個月時間解決問題，同意調高上限或暫停上限。共和黨 拒絕調高國債上限，除非拜登 政府首先讓步，同意大幅削減政府支出，但拜登總統則表態絕不屈服。

美國國債已超過31兆，對此兩黨均有責任。不過，共和黨高層直指問題出在過去兩年民主黨執政且同時掌握參眾兩院。拜登政府警告說，倘若國會議員沒有行動，美國走上違約之路將後果嚴重，全球經濟也將受到連累，美國經濟則陷入衰退。

共和黨15日公布聯邦預算評估報告指出，今年政府赤字將有1.4兆，接下來到2032年之前每年平均再增加2兆赤字。

國會預算辦公室處長史威格(Phillip Swagel)15日對媒體簡報時說，若要避免金額龐大且不斷上升的政府赤字負面影響，「從長期角度來看，我們評估認為財政政策必須修改。」

根據國會預算辦公室估計，未來10年累計政府赤字將達18.8兆，比去年春天估測報告的數字還多出大約3兆。換算起來，美國整體債務在2033年可能達到52兆元。

美國政府財政狀況不佳，反映著近來一連串聯邦支出增加的結果，特別兩黨國會議員協議通過的振興軍隊及照顧退役軍人新增預算，另外還有揮之不去的通膨、利息升高等問題。這些因素導致美國政府支出與借款都變得負擔加重，與全美數百萬家庭此時面臨狀況一樣。