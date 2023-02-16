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國稅局800萬張退稅支票已寄發 平均1963元比去年低

編譯周芳苑／綜合15日電
IRS表示已發出800萬份退稅，平均1963元。(Getty Images)
IRS表示已發出800萬份退稅，平均1963元。(Getty Images)

根據國稅局提供的初期報稅數據，800萬張最新報稅年度的退稅支票已經付郵，平均退稅金額1963元，較去年的2200元少了將近11%。

迄今為止的平均退稅金額降低與稅務專家、國稅局的警告相吻合，有些專家稱之為「退稅衝擊」(tax refund shock)；退稅額減少主因是疫情稅收扣抵和其他福利到期。

今年提早報稅的人數較往年增加；國稅局1月23日起受理2022納稅年度報稅表，截至2月3日已收到近1900萬份稅表。

美國銀行(Bank of America)分析師說，提早報稅的可能原因是經濟環境比過去嚴峻，人們希望早報稅、早獲退稅。

國稅局通常每年收到1億6000萬份以上的納稅申報表，依此推估，絕大多數人尚未報稅，因此，報稅截止前的平均退稅金額還可能有變化。

整個報稅期間內，平均退稅金額往往逐步增加，可能原因之一是，高收入、報稅內容較複雜的納稅義務人會較晚申報。去年平均退稅額接近3300元，較2021年高出16%。

國稅局今年處理退稅似乎比疫情期間更有效率，共僱用5000多名電話客服人員、增加現場員工以協助民眾提交申報表，國稅局未處理退稅的積壓量因此降低。

根據「降低通膨法」(Inflation Reduction Act)，國稅局未來十年內將獲得800億元經費，以加強執法、招聘和技術。疫情期間，國稅局因人員配備出問題、欠缺掃描和處理紙本退稅的現代化設備，數百萬納稅人的退稅遭到延宕。

國稅局表示，九成的退稅支票會在21天內發送，但仍警告，納稅人不該指望在特定日期前收到退稅。

退稅 報稅 國稅局

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