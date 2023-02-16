冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

兩股冬季風暴 將至，從科羅拉多州到阿拉巴馬州 等25州、約8000萬人16日將受影響暴雪與疾風威脅。

國家氣象局(NWS)已對新墨西哥州到伊利諾州等地發布冬季風暴預警，預料降下大雪，強風警示擴及整個西南部與五大湖區；德州經阿拉巴馬州到俄亥俄州，可能出現具破壞性的疾風與龍捲風。

風暴15日已為西南方的四角落地區(Four Corners region)帶來降雪，未來48小時可能從堪薩斯州北部到內布拉斯加州 南部，以及密西根州中部都會降下大雪，氣象局已針對前述地區發布警訊。

冬季風暴來襲，將衝擊25個州，風雪會影響8000萬人。（美聯社）

亞利桑納州、新墨西哥州和科羅拉多州南部部分地區已發布冬季風暴警報，風暴將朝東部前進。

第一個風暴13日開始影響美國中部地區，吹襲每小時60哩以上的強風；隨著風暴東移，北美大平原和大湖區上緣14、15日開始颳風變天，平原區南部和密西西比州河谷地帶可能出現雷雨。

第二個更猛烈的風暴15、16日影響中部地區，挾帶雷雨侵襲中南部，影響俄亥俄州到阿拉巴馬州。

強風大雪造成看不見前方、分不出方向的「白矇現象」(Whiteout)可能影響德州狹地和奧克拉荷馬州狹地(panhandle)，以及堪薩斯州和內布拉斯加州南部；強風伴隨降雪，降雪量可能達每小時一、兩吋。

科羅拉多州到密西根州16日會降下大雪，部分地區，尤其是德州和內布拉斯加州的降雪量可能達6到12吋，芝加哥的降雪量可能再多幾吋。

阿肯色州到田納西州，以及密西西比州北部15日晚到16日清晨可能會出現龍捲風；田納西州曼菲(Memphis)與密西西比州格林威爾(Greenville)遭受龍捲風侵襲的機率最高，屆時風速可能達每小時135哩。

強烈風暴16日下午可能侵襲密西西比州和阿拉巴馬州，強勁龍捲風也可能現蹤。

冬季暴風雨來臨之前，中西部和東岸氣溫預料會創歷史新高，15、16日會有許多高溫刷新紀錄，17日則會出現更多季節性天氣情況。