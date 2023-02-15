密州大槍手喪母後「性情大變」曾因攜上膛手槍被捕

43歲的麥克瑞曾在2019年因沒有隱蔽槍證攜槍被逮捕。(密西根懲教廳)

密西根州 立大學槍擊案兇嫌麥克瑞(Anthony Dwayne McRae)於2019年曾因未經許可攜帶隱蔽武器而被控重罪，他後來承認犯有攜帶子彈上膛槍枝的輕罪，而獲判緩刑一年半。此外，麥克瑞的父親說，兒子在母親兩年前死後就性情大變，個性變得孤立及充滿「邪惡的憤怒」。

麥克瑞父親麥可．麥克瑞(Michael McRae)說，從他的妻子過世後，兒子開始改變，變得愈來愈痛苦、憤怒及容易生氣，他的牙齒在脫落、也不再理髮，「看起來像狼人」。他還說，兒子與他同住在蘭辛市的小房子裡，父親說，兒子很難保住工作，也沒有工作，此前曾在一家倉庫工作約七年，負責將冰箱裝到卡車上。

麥克瑞的妹妹說，她很震驚哥哥行凶，她說，哥哥個性變化無常，她不知道什麼原因促使他開槍。

根據法庭紀錄，2019年6月7日凌晨2時，一名蘭辛警局的警察 正在附近發生盜竊案的地點巡邏，看到麥克瑞坐在一棟廢棄建築的台階上抽菸，該名警察詢問麥克瑞是否有武器，麥克瑞回答「有」。警察隨後在其身上發現有一把上膛的半自動手槍，胸前口袋裡還裝著一個彈匣。

麥克瑞承認自己沒有隱蔽攜槍證，警察逮捕了他，麥克瑞當時告訴警察，帶槍是為了安全。一開始麥克瑞的律師辯稱，警察沒有搜查他的合理理由；不過，同年11月，檢辯雙方達成協議，麥克瑞承認犯有子彈上膛的輕罪，並同意放棄涉案槍枝，法院判決緩刑一年，後來延長到一年半，他在2021年5月解除緩刑。

麥克瑞的妹妹梅琳達(Melinda McRae)說，她哥哥一直在充滿愛的家庭中長大，但最近哥哥一直孤立生活在父親家中的一個房間，她說，哥哥經常向他們的母親發火，但母親在2020年去世時，哥哥非常悲痛。

凶嫌麥克瑞的住家外觀，他在行凶後已自殺身亡，家人說他喪母後性情大變。（美聯社）

梅琳達描述，哥哥個性變化無常，偶爾他也會離開所居住的小鎮，並努力找工作，梅琳達說，她不知道哥哥行凶動機，自己則對被殺害的無辜者感到非常遺憾。

針對密州大濫殺槍手，新澤西 警局14日舉行了記者會表示，該名嫌犯在被密西根州警方發現時，衣服口袋內有一張紙條，寫著要威脅新州兩所Ewing公立學校，密州大警局隨後確認了此說法。槍手紙條上列的學校，距離密州大約10小時車程。