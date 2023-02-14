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密州大校園槍擊3死5傷 目擊者：槍手是矮個非裔男

特派員黃惠玲／綜合報導
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密西根州立大學(Michigan State University)警方13日晚針對該校校園槍擊案緊急召開說明會表示，該校校園13日晚間發生槍擊事件，至少有五人中槍，而最新消息指出已有3人死亡，5人受傷；為確保校園安全，警方宣布，未來48小時取消所有學校課程及活動。

警方說，中槍的傷者均已送到Sparrow醫院救治。目前推斷槍手應為一人，目擊者描述槍手是「戴著口罩的矮個子非裔男性」，警方已經從校園監視攝影機擷取了嫌犯影像，並正在收集更多證據。

密州大警局臨時局長羅茲曼(Chris Rozman)表示，13日晚間8時18分，警方接到多通電話稱柏齊大樓發生槍擊事件，警方據報到場後，的確在大樓找到幾名槍擊受害者，在這宗事件發生後，又有另一宗槍擊案舉報。

他說，槍手為一名非裔男性，身材較矮，穿著紅色鞋子、牛仔夾克，戴著棒球帽槍手最後一次被看到是從密州大Union北側步行離開。

他呼籲公眾不要輕信謠言，警方將繼續發布最新信息，他說，考慮到目前局勢，他要求學生家長不要到校園。

根據指出，校園內包括柏齊大樓接獲槍擊事件報告外，還接到在Hubbard、East McDonel、Akers、Bessey、Wonders、Phillips Halls，還有Union、IE East都傳出槍響的報案。

根據當地媒體The State News報導，警方無線電通話曾一度透露槍手有三人。

校警表示，已經出動數百位警察駐守校園，校警也在9時34分發布推特稱，IM East已經安全了，目前看來只有一名嫌犯。

在接獲學校位於東蘭辛(East Lansing)校區柏齊大樓(Berkey Hall)發生槍擊事件的報告後，該局立刻命令學生、教職員就地躲避。在晚間8時30分左右發出的警報中稱，在東蘭辛校區或附近發生了槍擊案，建議學生與教職員立刻躲避，並隨時檢查校方警報系統alert.msu.edu的最新信息。

柏齊大樓位於密州大校園北區，是社會科學學院、公共政策與社會研究所及社會學系的所在地。

根據蘭辛州日報(Lansing State Journal)報導，東蘭辛高中禮堂13日晚間舉行的學區委員會議被封鎖，警方阻止人們離開現場。

密西根州立大學東蘭辛校區有大約五萬名學生，中國留學生則約有2000名，該大學位於底特律西北約90哩。

校園監視器拍攝的槍手照片。（密州大警局）
校園監視器拍攝的槍手照片。（密州大警局）
校園監視器拍攝的槍手照片。（密州大警局）
校園監視器拍攝的槍手照片。（密州大警局）

槍擊 密西根州 非裔

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