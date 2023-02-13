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愛州、明州填補人力 擬放寬未成年工作年齡限制

編譯俞仲慈／綜合12日電
當前勞動力嚴重短缺，為填補人力，包括愛阿華和明尼蘇達州議會擬議新法，放寬未成年工作年齡限制與職場安全法規。圖為在明州生產滑雪車工廠的員工。(路透)
當前勞動力嚴重短缺，為填補人力，包括愛阿華和明尼蘇達州議會擬議新法，放寬未成年工作年齡限制與職場安全法規。圖為在明州生產滑雪車工廠的員工。(路透)

國內當前失業率3.4%是數十年來最低紀錄，造成勞動力嚴重短缺，為了填補人力，包括愛阿華州和明尼蘇達州議會皆不約而同研擬新法，放寬未成年工作年齡限制與職場安全法規，不過此舉引起反對者擔心，恐會危害青少年人身安全。

愛州和明州議會1月提出新法，放寬該州最危險職場的工作年齡限制和安全保護機制的法規。 明州新法將允許16歲和17歲的青少人從事建築工作；愛州則允許14歲和15歲青少年在肉品加工廠從事部分工作。 

愛州州參議員舒茲(Jason Schultz)提出的新法將允許14歲少年在工業冷凍廠和肉品冷凍廠工作，前提是青少年必須隔絕於肉品之外，另外少年也可在工業洗衣店工作；甚至年滿15歲即可擔任救生員和游泳教練；同時只要官方許可，少年也能從事輕型組裝工作，甚至從車輛和貨架搬運、裝卸重達50磅的物品，「取決於15歲的體能強度和能力」。

愛州新法還將延長青少年在學期間內的工時，即使青少年因工作生病、受傷或死亡，雇主也可免於承擔民事責任。

但該法案引發部分人士強烈反對，愛阿華州宗教聯盟(Interfaith Alliance of Iowa)執行董事萊恩(Connie Ryan) 抨擊該法將讓未成年人置身險境，強調「我們的社會言明未成年在那種條件下工作不合適，這是有原因的。」

奧伯尼紐約州立大學研究年輕族工作的學者布希韋(Shawn Bushway)表示，青少年從事保母、餐飲等工作可培養責任感、專業精神和金融知識，但如果從事農業、綠化和建築等粗工則可能有害無益。

另外喬治城大學研究員柏克維茲(Debbie Berkowitz)也認為低收家庭子女更可能成為童工，「很多童工工作都非常卑微，這些技能不可轉移。」

研究也發現，只要法律放寬對青少年工作限制，就有越多青少年投入工作，而且工時也會變得越長，但只要限制工時仍有助於學習；柏克維茲表示：「他們不必上大學，通過學徒制度學習一技之長，而有機會成長。」

明州 愛阿華州 紐約州

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