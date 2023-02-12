超級盃首見兄弟對決 凱爾西家出了2個大胃王

NFL超級盃出現史上首見兄弟檔，費城老鷹隊中鋒傑森．凱爾西(右)和堪薩斯城酋長隊近端鋒崔維斯．凱爾西(左)同場對壘，雙方球迷都十分期待。(美聯社)

今年的職業美式足球聯盟(NFL)超級盃 出現史上首見兄弟檔─費城 老鷹隊(Eagles)中鋒傑森．凱爾西(Jason Kelce)和堪薩斯城酋長隊(Chiefs)近端鋒崔維斯．凱爾西(Travis Kelce)。在兩人上場慓悍對決前，許多人好奇，凱爾西家如何養大這對體格壯碩、年齡只差兩歲的兄弟？

華爾街 日報發現，對凱爾西家來說，養育這對兄弟的最大困擾是：家裡的食物似乎永遠不夠吃。一直等他們進入辛辛那提大學校隊，學校擔起較大食物供給責任後，凱爾西家終於感覺到「經濟福音」降臨。他們的母親唐娜·凱爾西 (Donna Kelce)說：「他們上大學，我好像加了薪似的。」

一人吃整隻雞 外食帳單嚇死人

NFL超級盃出現史上首見兄弟檔，費城老鷹隊中鋒傑森．凱爾西和堪薩斯城酋長隊近端鋒崔維斯．凱爾西同場對壘，他們的母親唐娜·凱爾西喜不自禁。(路透)

現年35歲的哥哥傑森，肩負遏制堪薩斯城極具威脅性的內線傳球衝擊任務；至於身高6呎5吋、現年33歲的弟弟崔維斯，比任何同體型其他人更具運動細胞，是酋長隊四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)的首選武器。

這對兄弟從小在克利夫蘭郊區長大，從小參加各項運動，每天回到家時都餓得如狼似虎。一人可以吃光整隻雞不說，全家外出吃飯時，帳單金額更是高得驚人。

現已離婚的凱爾西夫婦回憶道，兒子小時主要是由母親唐娜負責大部分烹飪工作。他們長大後，因為唐娜在銀行工作時間較沒彈性，這對兄弟的吃食任務落在父親艾德．凱爾斯(Ed Kelce)肩上。

餵飽壯碩兒 鬆餅餐廳便宜划算

NFL超級盃出現史上首見兄弟檔，費城老鷹隊中鋒傑森．凱爾西和堪薩斯城酋長隊近端鋒崔維斯．凱爾西同場對壘，他們的母親唐娜·凱爾西喜不自禁。(路透)

艾德說，他努力確保每頓晚餐都有碳水化合物、蛋白質、水果和蔬菜；會盡量遠離加工食品，同時設法滿足兒子的熱量需求。在必須出門打球的旅途中，凱爾西家最愛去的是IHOP鬆餅連鎖餐廳，儘管那是他們認為較負擔得起、又可以餵飽兒子的地方，但經常發現一下又吃掉了100大洋。

艾德表示，兒子的飲食習慣其實從青少年起就發生變化，兩個兒子越大越注重營養，崔維斯有私廚為他量身定制飲食，體重282磅的傑森喜歡吃燕麥粥和水果大餐；這可能解釋了為何兄弟倆都已30多歲，仍然體格健壯，處於職業運動生涯巔峰狀態，甚至讓今年超級盃成為「凱爾西盃」！