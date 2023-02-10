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拜登赴佛州再批刪福利 「我會讓共和黨陷入噩夢」

記者顏伶如／綜合報導
拜登9日在佛州坦帕演說，拿著共和黨籍佛州聯邦參議員史考特的宣傳手冊舉例說，史考特說將要求社安金、紅藍卡每五年就必須重新授權。(Getty Images)
拜登9日在佛州坦帕演說，拿著共和黨籍佛州聯邦參議員史考特的宣傳手冊舉例說，史考特說將要求社安金、紅藍卡每五年就必須重新授權。(Getty Images)

有意2024年角逐連任的拜登總統發表國情咨文後，9日前往佛羅里達州發表演說時，再次批評共和黨有意削減社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)。拜登指出，一定會讓企圖刪減這些福利計畫的人踢到鐵板，陷入「一場噩夢」。

拜登直搗共和黨票倉 鎖定退休老人

佛州以退休人口逐漸成長著稱，近年來儼然成為現今共和黨的非正式總部。拜登抓住機會以社安金、紅藍卡計畫直搗黃龍府，挑起上了年紀的選民對共和黨國會議員的不信任，因為許多老年人仰賴政府福利計畫做為退休後收入來源以及健保依靠。

一般預料，拜登今春便會宣布角逐連任，因此他本周從國情咨文以來的發表談話，被外界解讀為預先為宣布參選暖場。接下來可能在選戰中交手的共和黨對手，有幾位出身佛州。

白宮助理團隊整理共和黨國會議員的投票與談話紀錄，直指社安金與紅藍卡計畫已岌岌可危。共和黨高層則說，共和黨國會議員的發言遭到斷章取義。

拜登8日在威斯康辛州的發言以及9日在佛州坦帕(Tempa)的談話，都透露著如今在共和黨掌握眾院多數的局勢下，想要呼籲民眾與他站在同一邊的用意。政治分歧之下，誰能夠贏得仰賴社安金、紅藍卡的老年人選民支持，攸關2024年選舉白宮及國會將由哪一個政黨掌握。

共和黨參議員反擊：政見遭曲解

拜登9日在演說中拿著佛州共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott)的宣傳手冊舉例說，史考特說將要求社安金、紅藍卡每五年就必須重新授權。

拜登說：「我知道很多共和黨人的夢想就是削減社安金及聯邦醫療保險計畫。如果這是你的夢想，我將是你的噩夢。」

佛州共和黨籍聯邦參議員史考特(右)辯稱，他的政見構想遭拜登曲解，他提議只希望國會...
佛州共和黨籍聯邦參議員史考特(右)辯稱，他的政見構想遭拜登曲解，他提議只希望國會每五年檢討Medicare計畫，不是刪減這一計畫。(歐新社)

資深共和黨籍國會議員則說，關於調高國債上限的協商中，並不涉及刪減社安金及紅藍卡預算的討論。

拜登9日表示：「我連一項社安金或聯邦醫療保險計畫都不會刪減。不僅如此，我還要擴大聯邦醫療保險計畫的信託基金至少20年。」

史考特發表書面聲明回應表示，他的政見構想遭到拜登曲解，他的提議只希望國會每五年檢討社安和聯邦醫療保險計畫，不是刪減計畫；聲明中寫道：「他們在說謊。」

聯邦醫療保險 共和黨 拜登

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