想贏回白人勞工支持 拜登演說喊「重建美國藍領藍圖」

拜登總統7日晚的年度國情咨文，主打經濟，聲稱製造業已重返美國，他目標是藍領白人工薪階級，有助競選連任。圖為拜登總統本月3日在白宮說明今年1月就業工作亮麗數字。（美聯社）

拜登 總統7日發表國情咨文(State of the Union)強調創造就業 的政績，紐約時報分析，目的是希望白人勞工階級選民荷包充實之後，能重拾對民主黨 的信心；相較之下，民主黨若想以文化議題爭取白人勞工階級選民支持，似乎不太容易。

國情咨文訴求經濟

拜登演說中喊出「重建美國的藍領藍圖」(blue-collar blueprint to rebuild America)口號，反映了民主黨準備已有兩年之久的積極計畫：創造數十萬待遇良好且不須要大學學歷的職缺，贏回白人勞工階級選民的青睞。

拜登這場國情咨文以經濟為主要訴求，避開前總統川普擅長的文化議題操作，例如透過害怕移民製造不滿、為左派知識分子貼標籤等。紐時報導，拜登演說核心訴求是要希望國會「完成任務」(finish the job)並達成「簡單的挑戰」(a simple challenge)，也就是讓所有美國人不管是否上過大學，都可以找到一份好工作。

演說重點協助藍領

拜登國情咨文前半段都在描述美國的經濟進展，包括他就職兩年創造破紀錄的1200萬個就業機會等，但協助藍領勞工是演說重點。他強調創造不需要大學學歷的高薪工作，喊話對象明顯包括賓州、密西根等大選關鍵州沒有大學學位的游離選民。

圖為拜登總統8日在威斯康辛州向工會成員發表講話，推廣他的經濟政策。(Getty Images)

其實，拜登所說的就業途徑，上屆國會已在規模1兆的基礎建設法案中推出，還有2800億元美國半導體產業重振方案，降低通膨法(Inflation Reduction Act)當中則包括了3700億元對抗氣候變遷的低排放能源補助。

國會分裂的情況下，拜登能否說服國會將未完成的計畫做完，仍是未知數，但上屆國會通過的法案，經費則剛開始撥款，接下來將有一波就業潮。許多職缺將出現在民主黨2020年大選中勝出、以工業為重心的決戰州，民主黨若要保住執政地位，就必須在2024年大選拿下這些州。

民主黨籍的俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、威斯康辛州聯邦參議員巴德溫(Tammy Baldwin)2024年都將面臨連任考驗，選情險峻。