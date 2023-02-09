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CNN民調：拜登國情咨文 72%受訪者表示滿意

編譯潘勛／綜合8日電
拜登總統7日國情咨文演講，當中主訴求藍領階級，拜登8日行程首站就選藍領的工會重鎮威斯康辛州，在一家職訓中心推廣他的經濟政策。(美聯社)
拜登總統7日國情咨文演講，當中主訴求藍領階級，拜登8日行程首站就選藍領的工會重鎮威斯康辛州，在一家職訓中心推廣他的經濟政策。(美聯社)

挾成功氣勢 威州造勢

拜登總統7日晚間發表的國情咨文(State of the Union)演說獲得正面反應，最新民調顯示，72%收視民眾表示滿意，包括43%的共和黨人，認為拜登政策可帶領國家走上正確方向者更是大增；挾國情咨文成功的氣勢，拜登8日來到威斯康辛州造勢，另準備到亞利桑納、佛羅里達等關鍵州，為2024年競選連任鋪路。

拜登總統7日國情咨文演講，表現出人意外，獲得一致讚揚。拜登演講後8日出訪藍領工人...
拜登總統7日國情咨文演講，表現出人意外，獲得一致讚揚。拜登演講後8日出訪藍領工人的工會重鎮威斯康辛州。(Getty Images)

認可拜登政策者大增

SSRS機構代有線電視新聞網(CNN)所做民調指出，72%收看國情咨文演說的觀眾印象良好，34%表示非常好；認為拜登政策能帶國家走上正確方向的人，由演講前的52%大增到71%，增加19個百分點；在獨立選民間更由40%升到66%，足足增加26個百分點。

總統演說向來吸引較相挺的聽眾，拜登此次國情咨文吸引的聽眾，民主黨比尋常民眾多八個百分點，凸顯出來的是比起拜登過去兩年演講，或者川普四年任內的總統演講，這次演說的觀眾黨派色彩沒那麼強。

拜登8日選擇在威斯康辛州的工會造勢，為今春預期中的宣布競選連任鋪路，目標針對民主黨較弱的勞工階層選民。

拜登在工會訓練所對群眾表示，要幫忙勞工多賺錢，同時不讓公司企業「把我們當弱者耍」；他另表示，自己的經濟計畫是投資在覺得被遺棄的人、地區之上，例如在威斯康辛州以聯邦資金興建橋梁，提供電動巴士。

拜登另向聽眾表示，在國情咨文演講當晚，「似乎就社會安全施政達成協議」；他指的是73分鐘演講時，自己談到共和黨想削減社會安全及聯邦醫療保險(Medicare)等福利的經費，共和黨大聲奚落，站起來拍手，顯示他們其實支持這些福利計畫。

演說後旋風式造訪全國

以往總統國情咨文演講後，總會旋風式造訪全國，威斯康辛州只是拜登類似行程的一站；副總統賀錦麗、內閣要員正風風火火趕往全國，推銷拜登演說時的主旋律。拜登下一站是9日前往佛州坦帕市，預計在當地談及各類施政，保障社會安全制、聯邦醫療保險，降低醫療成本。

共和黨籍眾院議長麥卡錫表示，拜登的國情咨文是他聽過最「黨同伐異」演說之一。聯邦參議員史考特(Rick Scott，佛州)表示，拜登是蓄意曲解他的社會安全網提案。

拜登 國情咨文 聯邦醫療保險

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