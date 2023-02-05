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民主黨總統初選州 南卡取代愛阿華、新罕布夏

記者胡玉立／綜合報導
新罕州和愛州一向是第一個初選州，民主黨這次推翻數十年的政治傳統，讓南卡羅來納州取代成為第一個初選州。圖為新罕州一處投票所。（Getty Images）
新罕州和愛州一向是第一個初選州，民主黨這次推翻數十年的政治傳統，讓南卡羅來納州取代成為第一個初選州。圖為新罕州一處投票所。（Getty Images）

民主黨全國委員會（DNC）4日在費城冬季會議中，推翻已有數十年的政治傳統，正式批准重新安排2024年總統初選日程，讓南卡羅來納州取代愛阿華州和新罕布夏州，成為第一個初選州。這項重大改變旨在反映選民多元性，賦予非裔等少數族裔選民更多權力，因為他們已被視為支持民主黨的關鍵力量。

在DNC以語音投票順利批准重排初選日程後，會場內數百名黨內堅定支持者起身歡呼。但過去一直以第一初選州為傲、擁有絕大多數白人人口的愛州和新罕州，均對此表示遺憾失望。新罕布夏州代表團聲明表示，此投票結果並非「定論」，新州法律要求該州是全國第一初選州，他們反對到底。

拜登總統和黨內領袖均支持重排初選日程，讓不同人口在選擇最終提名總統候選人時，扮演更重要角色。較早初選州在確定提名人方面將發揮關鍵作用；因為，角逐白宮寶座者努力爭取資金或政治支持，往往會在前五個州初選後退出；媒體關注和政策辯論也會特別集中這些地方。

拜登預計將在未來幾個月內正式宣布連任競選活動；他去年12月即去信DNC規則委員會表示，「我們必須確保有色人種選民在早期選擇提名人的過程中，擁有發言權。」 委員會批准新日程並在4日全會表決。

初選日程重新配置後，南卡州訂2月3日舉行初選，緊接著是2月6日新罕州和內華達州；排第四的是2月13日喬治亞州，然後是2月27日密西根州。全國大部分地區將在3月初超級星期二投票。

「民主黨看起來像美國，這個提案也是如此。」來自南卡州的DNC非裔主席哈里森 (Jaime Harrison) 表示，這種變化「繼續讓我們變得更強大，並提升黨的骨幹力量」。

至於共和黨決定不改變其2024年初選順序，該黨競選活動已在愛州開始。共和黨全國委員會（RNC）主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）4日指出，「DNC決定打破半世紀先例，改變主要程序、造成混亂，最終放棄了愛州和新罕州數百萬國人。」

南卡羅來納州 提名 投票

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