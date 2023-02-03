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共和黨報復 穆斯林議員被踢出眾院外委會 民主黨譴責

記者張聲肇、編譯彭尚興／綜合報導
共和黨主導的眾議院，以民主黨議員伊蘭‧歐瑪經常批評以色列為由，2日全院投票，以218對211票之比，把這位穆斯林議員趕出眾院外交委員會。(美聯社)
共和黨主導的眾議院，以民主黨議員伊蘭‧歐瑪經常批評以色列為由，2日全院投票，以218對211票之比，把這位穆斯林議員趕出眾院外交委員會。(美聯社)

國會兩黨惡鬥又添一例，這次是共和黨針對性的將明尼蘇達州民主黨籍眾議員伊蘭‧歐瑪(Ilhan Omar)逐出重要的外交委員會。

眾院2日舉行全院表決，以218對211票，通過俄亥俄州共和黨籍眾議員米勒(Max Miller)的提案，將歐瑪逐出外交委員會，理由是身為穆斯林的她在2019年首次參選時曾發表過歧視猶太人的言論；儘管歐瑪事後公開道歉，但共和黨人還是認為她言行不一。

投票前，民主黨人紛紛發言力挺歐瑪；與歐瑪同為國會「四人幫」之一的紐約州國會眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)直言痛批，「別跟我說這是關於言行一致性，這根本就是針對有色人種女性的攻擊。」

眾院少數黨領袖、眾議員傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries，紐約州)更譴責表決同僚資格之舉，說這無關政策辯論，純粹是政治報復。

歐瑪本人更發表了一篇慷慨激昂的演說，講台旁邊擺著一張她九歲時在難民營所拍攝的放大照片；她說：「我是穆斯林、我是移民，而且還是來自非洲，有人會對我遭到鎖定攻擊感到驚訝嗎？」

歐瑪訴說她幼年時為了逃避家鄉索馬利亞內戰戰火，和家人輾轉逃到美國，懷抱著美國夢，追求更好生活；但是，「有種見解認為如果你是移民、或你來自世界某些特定地區、或是某種膚色，或者是穆斯林，你就有嫌疑。」

歐瑪最後表示，無論投票結果如何都不會令她禁聲；她將繼續為選區選民、為全球難民兒童、為世界逃離戰火的家庭代言。語畢，全場民主黨同僚，包括猶太裔議員，紛紛起立鼓掌歡呼。

其實部分共和黨內溫和派人士，包括印第安納州的史帕茲(Victoria Spartz)，對於這項由議長麥卡錫推動的復仇計畫有所疑慮，史巴茲認為這麼做除了影響言論自由外，「只會落人把柄」，讓遭多數暴力欺負的「弱者」益加獲得選民支持，對共和黨來說將是短多長空。最後共和黨不得不出動黨內高層才加以說服。

但投票結果顯示，共和黨眾議員喬伊斯(David Joyce)還是投下了表示棄權的「出席」(present)票。

共和黨 眾議員 投票

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