傳提議烏克蘭割地20%換俄羅斯停戰 白宮、CIA否認

新蘇黎世報報導美國中情局長伯恩斯上周密訪莫斯科，提出拜登政府促成俄烏停戰的條件，中情局雖否認密訪消息，但不否認有停火計畫。（美聯社）

瑞士德語報紙Neue Zürcher Zeitung(NZZ)2日報導指稱，中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)1月密訪莫斯科，並代表白宮 提出結束俄烏戰爭的和平建議，用20%烏克蘭 領土交換終戰，但白宮和CIA雙雙回應，指稱報導「完全錯誤」。

NZZ引述德國 資深政界人士說法，指伯恩斯1月中旬向俄羅斯總統普亭提議，用烏克蘭五分之一領土來結束俄烏戰爭，面積約相當於烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區，不過，基輔和莫斯科都拒絕該提議；基輔「不願分割領土」，俄官員則稱俄方勢必打贏戰爭。

華盛頓郵報1月19日報導，伯恩斯1月中旬曾密赴基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基當面討論烏俄戰況。

白宮國家安全委員會副發言人達維特(Sean Davett)向求證報導的新聞周刊(Newsweek)表示，NZZ報導「不正確」，中情局也會這麼說。

俄羅斯常駐聯合國第一副代表紀柏梁(Dmitry Polyanskiy)指NZZ的報導「很有趣」，但他無法「對猜測發表評論」。

普亭發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)1日向媒體表示，俄烏談判「現在不可能，因為無論是事實上還是法律上，都不具備談判條件」。

NZZ報導表示，拜登總統為避免在烏克蘭爆發持久戰，將烏國五分之一的領土作為和平計畫的一部分；在俄烏雙方都拒絕提議時，拜登政府承諾向基輔提供M1艾布蘭(M1 Abrams)坦克。

報導並指出，德方政界人士表示，如何處理打了將近一年的烏克蘭戰爭，美國官員存在分歧；日趨明顯的是，美國準備進行長期消耗戰，德國可能因這場戰爭遭受經濟、金融和軍事損失。

美國上月25日宣布將提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭坦克，德國同一天也同意提供烏克蘭14輛「豹2」(Leopard 2)主戰坦克，並允許夥伴國家再出口其他「豹2」坦克以協助基輔，德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)表示，「豹2」坦克將於3月底或4月初運抵烏克蘭。