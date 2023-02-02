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川普狂攻「紅皮藍骨」德桑提斯：已習慣一起床就被罵

記者胡玉立／綜合報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普1日進一步攻擊他2024年總統大選的同黨最大潛在競爭對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。川普指稱，「真正的德桑提斯是「紅皮藍骨」(RINO，即表面上是共和黨人)的全球主義者」。

川普在自創社群媒體自創社群平台「真實社群」(Truth Social)寫道：「他迅速關閉了佛州，連海灘也關了，他熱愛疫苗，還在『測試」上浪費了大筆金錢。人們真是健忘！」

川普目前仍是共和黨唯一宣布參選2024年大選的總統候選人；他最愛用「紅皮藍骨」這個字眼攻擊同黨人士。川普11月期中選舉一周後就宣布參選，即不時批評德桑提斯。1月28日，川普指責德桑提斯在有關佛州因應新冠疫情方面「試圖改寫歷史」，還說要是德桑提斯參選總統，對他將是「極大的不忠」。

川普2018年支持德桑提斯參選佛州州長，他常邀功指德桑提斯首次出馬即勝選，全是靠他。

德桑提斯基本上拒絕隨川普攻擊「起舞」。他1月31日在記者會上，完全不提川普，但表示，「我一起床，就有人從各個角度攻擊我，這種事已發生很多很多年了。」

但德桑提斯談到他因應佛州新冠疫情的表現。他指出，「身為當選首長，必須做出各種決定，好好領航。好消息是，人們可以用要不要再選你，來表達他們的判斷。我很高興地說，我們不僅贏得連任，還贏得佛州歷來共和黨州長候選人最高得票率。」

德桑提斯過去三年在全國保守派的聲望扶搖直上，這得歸功於他對新冠疫情限制措施的有力抵制，以及他扮演「保守派文化鬥士」對媒體和企業採取的激進行動。過去一年多德桑提斯專注州長連任時，不太理會是否參加2024年大選的討論。但過去這三個月，他開始暗示可能選總統。

德桑提斯本月稍晚將發布回憶錄「自由的勇氣：佛州的美國復興藍圖」(The Courage to Be Free: Florida's Blueprint for America's Revival)。出書，是許多潛在和實際的總統候選人必經之路。

德桑提斯 川普 佛州

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