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債限危機要砍多少預算？ 共和黨參院避答

編譯潘勛／綜合31日電
眾院議長麥卡錫（中），將和拜登總統討論債限及預算優先事項。（美聯社）
眾院議長麥卡錫（中），將和拜登總統討論債限及預算優先事項。（美聯社）

共和黨揚言拜登政府要減少開支，不然拒絕調升國債上限，但是在1月稍早記者會上，共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson，威斯康辛州)不肯明確說出該砍的特定開支，只表示要跟眾院共和黨諮商後，共同擬定計畫。

紐約時報1月31日報導，近幾周共和黨人堅稱要有「結構性」的預算變革，該黨才同意票決支持調升國債上限，但迄未提出一致的計畫，勾勒他們想砍的施政項目，兩黨陷入僵局緊張；共和黨對如何削減政府開支陷入內部分裂，已映入民眾眼簾，了解他們想派出國債違約的幽靈，逼迫拜登政府及民主黨讓步，其實面臨政治挑戰。

嚴格來說，美國與此同時已踰越31兆4000億元的國債上限；財政部已警告說，自己能動用的非常措施，避免國債違約，其能力只到6月上旬就耗光。

拜登總統2月1日將在白宮與眾院議長麥卡錫會商，討論債限及預算優先事項；白宮官員於會前便表示，拜登要求麥卡錫遵守美國絕不會國債違約的原則。

白宮國家經濟委員會(National Economic Council)主席狄斯(Brian Deese)、白宮預算管理局長(OMB)夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)31日公布聯名撰寫的備忘錄，指麥卡錫議長同樣得公布他的預算，以供美國民眾了解共和黨打算如何削減赤字，這一點至關重要。

拜登1月31日在紐約的募款活動上稱麥卡錫是「好人」，但惋惜他得屈從共和黨內強硬派，提出離譜、要白宮讓步的方案，才能當選議長；拜登表示，目前的共和黨已經跟上世代不一樣，全然變種。

麥卡錫同日在其他場合譴責拜登，說拜登不願就債限找出共同立場，白宮不願討價還價，真是「幼稚」。

參院共和黨領袖麥康諾表示，鑒於共和黨在參院為少數但在眾院為多數，他一切聽由麥卡錫安排；麥康諾另指出，2011年面臨類似的債限僵局，最後他與時任副總統的拜登達成協議，經由削減開支來避免國債倒債；但拜登今天拒絕那麼做。

拜登 共和黨 國債

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