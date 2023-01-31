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蔡英文與捷克新總統通話 路透：非比尋常 外交突破

記者蔡晉宇、編譯茅毅／台北報導
中華民國總統蔡英文與捷克總統當選人帕維爾（圖）通電話，雙方談話近15分鐘。(路透)
中華民國總統蔡英文與捷克總統當選人帕維爾（圖）通電話，雙方談話近15分鐘。(路透)

中華民國總統蔡英文與捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）30日通電話，雙方談話近15分鐘，並稱這次對話彰顯台捷雙邊緊密友好的合作關係。

路透30日報導認為，由於台捷缺乏正式關係，蔡英文與帕維爾通話「非比尋常」，是「外交突破」；此一意想不到的外交成功，很可能激怒北京。美國前總統川普2016年當選後不久，蔡英文亦曾與他通話，引發北京抗議。

台北總統府指出，蔡英文除代表台灣人民及政府祝賀帕維爾高票當選，肯定其延續捷克前總統哈維爾尊重民主、自由及人權的立國精神，與台灣理念相近，也盼未來在帕維爾領導下，續與台灣合作推動緊密的夥伴關係。

蔡英文在通話中表示，台捷雙邊互動密切良好，積極推進在經貿投資、科技、教育、文化及觀光旅遊等各領域合作，台灣樂願與捷克深化在半導體設計、尖端科技人才培育、全球供應鏈重組等方面的合作交流，並將鼓勵台灣企業以捷克作為中東歐地區的重要基地，深化經貿交流。

捷克總統任期五年，連選得連任一次，帕維爾預定3月就任。帕維爾曾在接受捷克公共廣播「捷克電台」專訪時表明，他支持捷克和其主要外資之一的台灣往來。但他主張，捷克政府遵守的「一中政策」，應該用「兩制」的原則（一中兩制）補充。

中華民國總統蔡英文（圖）與捷克總統當選人帕維爾通電話，雙方談話近15分鐘。(中華...
中華民國總統蔡英文（圖）與捷克總統當選人帕維爾通電話，雙方談話近15分鐘。(中華民國總統府提供)

蔡英文 北京 中華民國

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