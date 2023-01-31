布林肯訪中後 俄媒：王毅2/20訪俄鋪路「習普會」

俄媒引述消息稱，中共外事辦主任王毅將於2月20日訪問莫斯科，或為「習普會」鋪路。圖為俄羅斯總統普亭（左）去年2月在北京會晤中國國家主席習近平。（路透）

美國國務卿布林肯將於2月初訪問中國，在他訪中前夕，俄媒引述克里姆林宮消息稱，中共外事辦主任王毅 將於2月20日訪問莫斯科，並會見俄國總統普亭 。王毅此行，被認為是為中國國家主席習近平和普亭會面的「習普會」鋪路。

據俄羅斯 「公報」稱，王毅在訪問俄羅斯期間，可能會見普亭，雙方正在俄羅斯安全委員會的參與下擬訂議程。報導還認為，王毅將在此行與俄方討論有關習近平訪問莫斯科的準備事宜。

美中俄大國關係牽動國際局勢走向，備受關注。布林肯2月初訪問北京，是去年印尼G20峰會期間舉行的「拜習會」所敲定，旨在推進中美兩國元首達成的共識。中俄方面，去年12月，習近平曾與普亭視訊會談，習當時強調，願深化中俄兩國全面戰略合作和各領域務實合作。據路透報導，普亭當時邀請習近平在2023年春天到莫斯科進行國事訪問。

另針對有報導指，美方掌握證據顯示，部分中國國企可能在向俄羅斯對烏戰爭提供非致命性的軍事或經濟援助，美方已就此質詢中方，以確認北京當局是否知情，並警告中方，對俄提供實質性援助的可能後果，中國外交部發言人毛寧30日回應稱，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正立場，始終站在和平一邊，為推動政治解決烏克蘭危機發揮著建設性的作用，「我們不袖手旁觀，不火上澆油，更不趁機牟利」。

毛寧並批美國，指其是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，持續向烏克蘭輸送重型武器和攻擊性武器，不斷抬升衝突的長度和烈度。

此外，美國日前對俄羅斯瓦格納集團(Wagner)實施制裁，制裁清單中包括中國商業衛星公司「天儀空間科技研究院有限公司」，原因是協助俄羅斯在烏作戰，該公司回應稱，與俄方上述集團不存在業務往來，產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉軍事用途。