我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數位支付系統主動要小費 遇通膨…消費者難認同

美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

非裔、年輕人、低薪族 2022年加薪幅度最大

編譯陳韻涵／綜合29日電

勞工部最新公布的數據顯示，非裔勞工、社會新鮮人和薪資結構底層勞工，2022年薪資漲幅最大，周薪中位數去年增長約7.4%，超越去年第四季的通膨率7.1%，另有部分族群的薪資成長突破兩位數，這與勞力市場緊縮息息相關。

華爾街日報(WSJ)報導，非裔全職員工的薪資中位數同比去年增加11.3%，16歲到24歲的周薪勞工薪資增逾10%，而薪資結構底層10階的勞工(周薪不到570元者)薪資調幅也有將近10%。

艾普強就業研究所(Upjohn Institute for Employment Research)經濟學者索將納(Aaron Sojourner)表示，加薪給這群「經歷數十年痛苦」的勞工帶來一絲慰藉，「這些人很難找到有生產力的地方，可讓他們貢獻心力、成家並締造成就」。

儘管勞力市場依舊緊繃，但薪資水準提升，通膨和消費情況好轉，這是聯準會(Fed)抑制需求拉低通膨的成果，但勞工今年的加薪幅度有限。

華爾街日報訪問的經濟學者預期，在強勁的招募潮之後，2023年將出現大規模失業。

2022年的薪資增幅受惠者為擁有大學文憑的勞工，這和新冠疫情初期的情況相反，當時高中肄業者薪資增幅最大，後者的薪資成長在2022年第二季達到頂峰，同比一年前增加11.1%，反觀有學士以上學歷的同期勞工薪資成長為7.6%。

時至2022年底，高中肄業勞工的薪資中位數為每周675元，或比2021年第四季增逾3.7%。

隨著更多技能缺工補滿和經濟成長冷卻，受教育程度較低的勞工薪資漲幅直落。

學士以上文憑的勞工薪資中位數薪資漲幅約5.5%，來到每周1547元，而僅有高中文憑的勞工，薪資年增幅度僅5.3%。 

薪資成長幅度與種族相關，其中非裔勞工的周薪中位數成長最快，一年內從805元增至896元；西語裔勞工的薪資增幅為4.8%，來到837元。

白人與亞裔勞工的薪資成長略高於整體勞動力，全職亞裔勞工的周薪中位數為1496元，白人則為1111元。

16歲到24歲勞工的薪資成長幅度很大，但大多歸因於這群社會新鮮人的起薪最低。

勞工部 非裔 華爾街

上一則

非裔打死非裔… 揭「執法文化」下的種族歧視

下一則

汽車短缺 租車市場因疫情衰退 需數年才能恢復

延伸閱讀

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
洛市去年車禍死亡20年新高 超速為主因

洛市去年車禍死亡20年新高 超速為主因
救命之恩

救命之恩
敢於面對槍口的人

敢於面對槍口的人

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心

報稅季／提醒篇／稅法有修改 今年報稅要小心
投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌

投訴華裔女上司非禮 白人男高管卻遭開除 怒告谷歌
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時
洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個