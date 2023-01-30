非裔、年輕人、低薪族 2022年加薪幅度最大

勞工部 最新公布的數據顯示，非裔 勞工、社會新鮮人和薪資結構底層勞工，2022年薪資漲幅最大，周薪中位數去年增長約7.4%，超越去年第四季的通膨率7.1%，另有部分族群的薪資成長突破兩位數，這與勞力市場緊縮息息相關。

華爾街 日報(WSJ)報導，非裔全職員工的薪資中位數同比去年增加11.3%，16歲到24歲的周薪勞工薪資增逾10%，而薪資結構底層10階的勞工(周薪不到570元者)薪資調幅也有將近10%。

艾普強就業研究所(Upjohn Institute for Employment Research)經濟學者索將納(Aaron Sojourner)表示，加薪給這群「經歷數十年痛苦」的勞工帶來一絲慰藉，「這些人很難找到有生產力的地方，可讓他們貢獻心力、成家並締造成就」。

儘管勞力市場依舊緊繃，但薪資水準提升，通膨和消費情況好轉，這是聯準會(Fed)抑制需求拉低通膨的成果，但勞工今年的加薪幅度有限。

華爾街日報訪問的經濟學者預期，在強勁的招募潮之後，2023年將出現大規模失業。

2022年的薪資增幅受惠者為擁有大學文憑的勞工，這和新冠疫情初期的情況相反，當時高中肄業者薪資增幅最大，後者的薪資成長在2022年第二季達到頂峰，同比一年前增加11.1%，反觀有學士以上學歷的同期勞工薪資成長為7.6%。

時至2022年底，高中肄業勞工的薪資中位數為每周675元，或比2021年第四季增逾3.7%。

隨著更多技能缺工補滿和經濟成長冷卻，受教育程度較低的勞工薪資漲幅直落。

學士以上文憑的勞工薪資中位數薪資漲幅約5.5%，來到每周1547元，而僅有高中文憑的勞工，薪資年增幅度僅5.3%。

薪資成長幅度與種族相關，其中非裔勞工的周薪中位數成長最快，一年內從805元增至896元；西語裔勞工的薪資增幅為4.8%，來到837元。

白人與亞裔勞工的薪資成長略高於整體勞動力，全職亞裔勞工的周薪中位數為1496元，白人則為1111元。

16歲到24歲勞工的薪資成長幅度很大，但大多歸因於這群社會新鮮人的起薪最低。