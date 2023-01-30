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列入黑名單 中國最高核武機構仍能買到美晶片 淘寶都能買

編譯潘勛／綜合29日電
華爾街日報報導，早已列入美國出口黑名單的中國最高核武研究機構，一直購買使用美國製造的英特爾、輝達等高端晶片。(美聯社)
華爾街日報報導，早已列入美國出口黑名單的中國最高核武研究機構，一直購買使用美國製造的英特爾、輝達等高端晶片。(美聯社)

華爾街日報報導，早已列入美國出口黑名單的中國最高核武研究機構，一直購買使用美國製...
華爾街日報報導，早已列入美國出口黑名單的中國最高核武研究機構，一直購買使用美國製造的英特爾、輝達等高端晶片。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)29日報導，審核過中國最高核武研發機構中國工程物理研究院(CAEP)的採購文件後發現，儘管該國營機構早在1997年便被美國列入出口黑名單，但過去兩年半仍能規避美方出口管制，買到有如英特爾(Intel)、輝達(Nvidia)生產的精密晶片，至少達12次。

WSJ發現，這些晶片是由中國其他廠商轉售給中國工程物理研究院；有些採購時是充當電算系統的組件，很多是由研究院專研電算流體力學實驗室購得；流體力學是很廣的科學學域，包括替核武試爆做出模型。

美方長期設限，旨在不讓外國取得任何美方產品，供研發核武器之用；因為中國工程物理研究院致力於核武，名列第一批拉入黑名單的機構、實體。

WSJ審核中國工程物理研究院過去十年發表的學術論文，發現至少34篇指出使用美方半導體，用途廣泛，包括分析數據、產出參數。核武專家指出，其中至少七篇研究所得，可以應用在維修中國的核子武器庫。中國工程物理研究院對此不予置評。

WSJ自稱這些發現益發凸顯拜登政府遭逢的挑戰，想更積極制止中國軍方使用美方科技有多難。去年10月，美方擴大出口管制範圍，預防中國取得最先進的美方晶片及晶片生產工具，期遏止中國人工智慧及超級電腦的研發進展，兩項對現代戰爭都愈發重要。

中國工程物理研究院取得的晶片，大多數在7到14奈米之間，許多對中方要自行大量生產很困難，但在公開市場卻可廣泛取得，例如英特爾很多版本的Xeon Gold、輝達GeForce RTX晶片，中國工程物理研究院都可以在淘寶網上購得。那些採購並不包含最近兩年推出的最新世代晶片。

輝達表示，中國工程物理研究院使用的半導體，都是一般用途的繪圖晶片，在消費者產品如個人電腦都有。輝達指出，全球市售個人電腦千百萬台，沒有一家公司有能力監控每台個人電腦最終落腳何方。英特爾表示遵守出口管制及制裁，其分銷商及消費者也必須那麼做。

前商務部官員、現任國際貿易律師沃爾夫(Kevin Wolf)指出，因為涉及海外交易，要執行美方的限禁令困難到叫人發瘋；美國半導體行業公會指出，2021年全球晶片銷售金額5560億元，中方採購占三分之一以上。

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