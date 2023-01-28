聯邦史上首見 「5女性」當家掌控經費大政

聯邦府會首次由女性當家理財，白宮預算管理局首位非裔局長楊格(左起)、參院撥款委員會資深成員柯林斯、參院撥款委員會主席莫瑞、眾院撥款委員會資深成員迪勞洛、眾院撥款委員會主席格蘭傑。(美聯社)

今年的聯邦眾院 和參院撥款委員會四個最高職位，有史以來首次全由女性擔任；此外，白宮預算 管理局首次由一名非裔女性掌舵；五名女性掌控國家經費大政，更是美國有史以來的第一次。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，今年參院撥款委員會主席是華盛頓州民主黨籍聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)，緬因州共和黨聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)是資深成員；兩人接替去年退休的兩位男同僚。眾院撥款委員會主席是德州共和黨眾議員格蘭傑(Kay Granger)，資深成員由前任主席康乃狄克州民主黨眾議員迪勞洛(Rosa DeLauro)擔任。

美聯社則說，白宮預算管理局長夏蘭達‧楊格(Shalanda Young)是該局第一名非裔女性負責人，也將成為府會談判的關鍵人物，她曾任眾院撥款委員會民主黨幕僚主任，上任新職以來與四名女議員關係密切。去年底國會通過1.7兆元的聯邦開支案時，她與議員的良好關係很有幫助。

國會兩院的這兩大委員會每年控制數以兆計的聯邦支出，四位女性資深議員素來被合稱為國會山莊「四要角」(The Four Corners)，幾十年來共同參與見證聯邦開支鬥爭；但今年面對分裂的政府和國會，她們發現自己正身處一場可能是歷來最大的爭鬥之中。此外，白宮預算管理局首次由一名非裔女性掌舵，她也將在談判中發揮重要作用。

NBC報導指出，這四位女性資深議員都是在1990年代上任，當時的國會山莊女性議員很少，更幾乎沒有女性參與運用聯邦資金。對她們來說，今日的轉變絕對是值得喝采的壯舉。

迪勞洛曾向媒體說，「1970年代有兩名女性首次在國會領導一個委員會，那就是眾院美容院特別委員會。而你現在看到議會桌前坐了四位女性；人們常說，『我們需要女性同桌。』我說，女性就是主桌。」

在國會試圖避免可能出現政府關門、災難性債務違約等問題上，這四位女性領袖將扮演關鍵角色。格蘭傑說：「這的確是艱難時期，我們可以度過難關，但我絕對相信我們必須團結一致。」

然而，團結並不容易；她們也可能不會對每個問題達成一致；畢竟，她們各自代表截然不同的州和地區。但這四位撥款委員在攀登權力階梯時，都經歷過相似歷程；幾十年來，她們彼此相識，也了解彼此的掙扎。

莫瑞說：「我們必須在每個會議室裡證明自己有能力，這就是為何我們可能是更好的立法者。」莫瑞1月甫成為參院臨時議長，成為第三順位總統繼任人。她說，女性是很好的溝通者，她相信她和她的同事可以為所有國人傳譯出既龐大又複雜的撥款法案。