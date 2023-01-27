拜登新年演說 批共和黨提案將危及美國經濟
拜登總統26日在維吉尼亞州發表新年首場經濟政策演說，批評共和黨威脅不削減開支就不提高債限的作法和立法草案將危及美國經濟，但他矢言不會讓這種情形發生。
路透報導，拜登26日在維吉尼亞州的汽管裝配工人公會發表慷慨激昂的演說，將掌握國會眾院多數的共和黨比作「混亂與災難」(chaos and catastrophe)的政黨，痛斥眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)等共和黨議員拒絕提高債限，除非與聯邦政府達成未來削減開支的協議；他警告共和黨的部分提案可能危及美國經濟。
麥卡錫26日稱，「如果我們想讓美國走上更好的財政道路，就必須處理華盛頓不負責任的政府開支。」拜登則形容麥卡錫的立場「令人驚訝」；他說：「我不會讓任何人以美國的信用和信念當作談判籌碼，在美國，我們會償還我們的債務。」
拜登也批評共和黨與(煽動國會暴亂的)前總統川普為伍，他說：「他們似乎成為混亂與災難的政黨。」
路透指出，共和黨的威脅實屬罕見，美國債限數十年來在兩黨磋商的基礎下屢次提高，只有2011年例外。
財政部長葉倫(Janet Yellen)19日在美國債限達31.4兆元後採取非常措施，讓政府得以利用會計方式，在6月前支付各項開銷。投資人則警告，到了6月期限若還未能解決債限問題可能導致悲觀的市場後果。
拜登利用新年首場重大經濟演說的機會，宣揚他就任以來對美國經濟的貢獻，包括增加更多製造業機會，維持低失業率，以及高於預期的經濟成長數據等。
拜登提及歐洲領袖抱怨他去年的法案大量補貼美國製產品，可能衝擊貿易；對此，他表示並不在意(The hell with that)。
拜登重申，若共和黨的提案送到他的辦公桌上，他將否決這些提案，因為這些法案會限制他對戰備儲油上限、削減企業稅收和徵收全國營業稅方面的權力。
民主黨掌握參院多數，所以拜登不太可能需要親自動用否決權，但拜登與白宮依然點出這項衝突，意在凸顯兩黨提案的鴻溝。拜登說：「他們想調漲油價並為億萬富豪減稅，並意圖提高全國銷售稅30%。」
上一則
麥卡錫不挺30%銷售稅 過關希望渺茫
下一則
FB留言