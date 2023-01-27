拜登新年演說 批共和黨提案將危及美國經濟

拜登抨擊共和黨的經濟政策將危及美國經濟，聲稱他不會讓這種情形發生。(歐新社)

拜登 總統26日在維吉尼亞州 發表新年首場經濟政策演說，批評共和黨 威脅不削減開支就不提高債限的作法和立法草案將危及美國經濟，但他矢言不會讓這種情形發生。

路透報導，拜登26日在維吉尼亞州的汽管裝配工人公會發表慷慨激昂的演說，將掌握國會眾院多數的共和黨比作「混亂與災難」(chaos and catastrophe)的政黨，痛斥眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)等共和黨議員拒絕提高債限，除非與聯邦政府達成未來削減開支的協議；他警告共和黨的部分提案可能危及美國經濟。

麥卡錫26日稱，「如果我們想讓美國走上更好的財政道路，就必須處理華盛頓不負責任的政府開支。」拜登則形容麥卡錫的立場「令人驚訝」；他說：「我不會讓任何人以美國的信用和信念當作談判籌碼，在美國，我們會償還我們的債務。」

拜登也批評共和黨與(煽動國會暴亂的)前總統川普為伍，他說：「他們似乎成為混亂與災難的政黨。」

路透指出，共和黨的威脅實屬罕見，美國債限數十年來在兩黨磋商的基礎下屢次提高，只有2011年例外。

財政部長葉倫(Janet Yellen)19日在美國債限達31.4兆元後採取非常措施，讓政府得以利用會計方式，在6月前支付各項開銷。投資人則警告，到了6月期限若還未能解決債限問題可能導致悲觀的市場後果。

拜登利用新年首場重大經濟演說的機會，宣揚他就任以來對美國經濟的貢獻，包括增加更多製造業機會，維持低失業率，以及高於預期的經濟成長數據等。

拜登提及歐洲領袖抱怨他去年的法案大量補貼美國製產品，可能衝擊貿易；對此，他表示並不在意(The hell with that)。

拜登重申，若共和黨的提案送到他的辦公桌上，他將否決這些提案，因為這些法案會限制他對戰備儲油上限、削減企業稅收和徵收全國營業稅方面的權力。

民主黨掌握參院多數，所以拜登不太可能需要親自動用否決權，但拜登與白宮依然點出這項衝突，意在凸顯兩黨提案的鴻溝。拜登說：「他們想調漲油價並為億萬富豪減稅，並意圖提高全國銷售稅30%。」