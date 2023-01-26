拜登拍板 31輛M1艾布蘭坦克軍援烏 烏俄戰爭進入新階段

拜登總統25日在國務卿布林肯(左)與國防部長奧斯丁(右)陪同下，於白宮羅斯福廳宣布將提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭坦克，稱美國與盟國一如既團結合作，堅定支持烏克蘭抵抗俄羅斯。(Getty Images)

拜登 總統25日在白宮宣布將軍援烏克蘭 美國產製的31輛M1艾布蘭(M1 Abrams)坦克。拜登宣布這項軍援美製坦克，不但化解美國與德國 就軍援烏克蘭先進坦克陷人的僵局，同時美德同時坦克軍援烏克蘭，代表烏俄戰爭進入新階段。

美歐攜手 提供重型武器

在拜登總統宣布軍援前，德國已宣布援烏14輛德製豹2型主力坦克(Leopard 2)，美國總統拜登也表示，將軍援烏克蘭31輛M1艾布蘭(M1 Abrams)坦克。

美聯社報導，這俄烏戰爭屆滿一周年前，美歐盟友首度聯合供應烏克蘭重型武器， 協助烏軍打破戰爭僵持狀態；華盛頓郵報報導，軍援坦克將大大改變烏克蘭戰場的軍事平衡。

拜登25日宣布，軍援烏克蘭31輛M1艾布蘭坦克，並訓練烏軍操作；在此之前，德國除宣布援烏14輛德製豹2主力坦克外，同時許可其他手上擁有豹2的歐洲國家，將這款坦克提供給烏克蘭使用。

波蘭、芬蘭和挪威跟進，宣布會提供烏克蘭豹2；西班牙、荷蘭正在考慮中。法國也表態考慮提供法製坦克。

拜登表示，歐洲盟友同意提供足以滿足兩個坦克營所需的坦克。白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)25日補充，這批軍援坦克總數超過60輛；華郵引述德國國防部說法報導，目標是在3月底前讓這些坦克投入戰場。

軍援僵局 美曾拒提供M1

這場軍援僵局源自美國以操作與養護不易為由，拒絕提供艾布蘭坦克，美國認為，豹2的效益比艾布蘭更高；德國則主張，德國要美國先提供坦克後，德國才跟進；德國政府更憂心，只有德國把豹2投入烏克蘭戰場，將升高對俄羅斯的緊張情勢。

拜登25日上午和德國總理蕭茲(Olaf Scholz)、法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)與英國首相蘇納克(Rishi Sunak)通話，討論決策，不久後出面宣布軍援計畫，他否認受到德國壓力才決定提供。

蕭茲對德國國會議員表示，德國與盟友和夥伴密集協商後，做出這項軍援決定。

非即戰力 要等上幾個月

華郵引述匿名官員說法報導，美國沒有多餘的艾布蘭坦克，將從烏克蘭安全援助計畫撥款，購買新坦克援助烏克蘭；這不會是烏克蘭的立即戰力，艾布蘭坦克要好幾個月才能抵達烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表示，他在與蕭茲通話後，得到德國主力坦克以及德國開綠燈，這都是非常重要且及時的決定，感謝德國。

圖為德國在去年12月交付首批德製豹2坦克給斯洛伐克陸軍使用。(路透)

俄羅斯表示，此一危險決定將衝突提升到新的對抗狀態。俄羅斯克里姆林宮發言人回應表示，美歐高估對烏克蘭軍隊增加的潛力，形容只會浪費金錢，因為艾布蘭將會像其他在烏克蘭的坦克一樣焚毀。

來源：MSNBC