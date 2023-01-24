傳麥卡錫今春將訪台 國防部做初步規畫
美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）23日引述一名知情官員報導，五角大廈正為共和黨的美國聯邦眾議院議長麥卡錫今年稍晚訪問台灣做準備。拜登政府官員預計，他將在「今年春季某時」訪台。
該官員指稱，美國國防部正為麥卡錫的出訪行程做初步規畫，其中包括可能的台灣行。
報導指出，由於共和黨國會議員聚焦反中，因此拜登政府官員預期，麥卡錫會於今春訪台。但對五角大廈而言，規畫麥卡錫的訪台行程不啻是一個「艱鉅任務」，除需考量維安後勤，還有中國政府對此的反應。針對前述報導，五角大廈及麥卡錫辦公室均婉拒置評。國務卿布林肯則在日前先示警中方不要有過激的反應。
眾院前議長裴洛西曾在去年8月訪台，引發中方環台軍演，造成台海危機。麥卡錫在選上議長之前，也早宣稱當選後會訪問台灣。
「酒杯新聞」屬會員制網站，由記者兼暢銷書作家薛曼（Jake Sherman）等三名資深記者合辦，其名稱來自美國國會大廈特勤局的暱稱。
此外，同屬共和黨的眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）表示，有必要「教育」其黨內同僚，明瞭美國持續援助烏克蘭的重要性，「我認為他們不太清楚這事情的嚴重性」，「要是烏克蘭淪陷，中國國家主席習近平將會入侵台灣。」
該報導認為，麥考爾試圖平息外界對於由共和黨占多數席次的眾院，接下來不太可能繼續大筆資助烏方抗俄的臆測。
麥考爾在該節目中指稱，伊朗正在克里米亞半島部署無人機，北韓也正向援俄砲彈，共和黨同志必須了解此一現況。
他表示，這跟共和黨人士討論的美國與墨西哥邊界問題其實並行不悖，「這可以兼顧，我們是一個偉大國家。」
麥卡錫曾於去年10月聲稱，若共和黨重新掌握眾院，可能取消對基輔的資助。但此後麥卡錫仍私下向美國國安部門首長矢言，他並不打算放棄援烏，只是呼籲加強對任何聯邦政府預算的問責及監督。（相關報導見A5)
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