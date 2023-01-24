傳麥卡錫今春將訪台 國防部做初步規畫

媒體報導，共和黨眾議院議長麥卡錫正準備今春訪問台灣。(歐新社)

美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）23日引述一名知情官員報導，五角大廈正為共和黨 的美國聯邦眾議院議長麥卡錫 今年稍晚訪問台灣做準備。拜登政府官員預計，他將在「今年春季某時」訪台。

該官員指稱，美國國防部正為麥卡錫的出訪行程做初步規畫，其中包括可能的台灣行。

報導指出，由於共和黨國會議員聚焦反中，因此拜登政府官員預期，麥卡錫會於今春訪台。但對五角大廈而言，規畫麥卡錫的訪台行程不啻是一個「艱鉅任務」，除需考量維安後勤，還有中國政府對此的反應。針對前述報導，五角大廈及麥卡錫辦公室均婉拒置評。國務卿布林肯則在日前先示警中方不要有過激的反應。

眾院 前議長裴洛西曾在去年8月訪台，引發中方環台軍演，造成台海危機。麥卡錫在選上議長之前，也早宣稱當選後會訪問台灣。

「酒杯新聞」屬會員制網站，由記者兼暢銷書作家薛曼（Jake Sherman）等三名資深記者合辦，其名稱來自美國國會大廈特勤局的暱稱。

此外，同屬共和黨的眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）表示，有必要「教育」其黨內同僚，明瞭美國持續援助烏克蘭的重要性，「我認為他們不太清楚這事情的嚴重性」，「要是烏克蘭淪陷，中國國家主席習近平將會入侵台灣。」

該報導認為，麥考爾試圖平息外界對於由共和黨占多數席次的眾院，接下來不太可能繼續大筆資助烏方抗俄的臆測。

麥考爾在該節目中指稱，伊朗正在克里米亞半島部署無人機，北韓也正向援俄砲彈，共和黨同志必須了解此一現況。

他表示，這跟共和黨人士討論的美國與墨西哥邊界問題其實並行不悖，「這可以兼顧，我們是一個偉大國家。」

麥卡錫曾於去年10月聲稱，若共和黨重新掌握眾院，可能取消對基輔的資助。但此後麥卡錫仍私下向美國國安部門首長矢言，他並不打算放棄援烏，只是呼籲加強對任何聯邦政府預算的問責及監督。（相關報導見A5)