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拜登擬邀麥卡錫商討債限 但未提日期 被解讀不準備與眾院談限額

編譯俞仲慈／綜合21日電
拜登(中)去年11月邀請國會領袖到白宮晤談，時任眾院少數黨領袖的麥卡錫(左一)也應邀出席。(路透)
拜登(中)去年11月邀請國會領袖到白宮晤談，時任眾院少數黨領袖的麥卡錫(左一)也應邀出席。(路透)

白宮20日發表聲明，表達拜登總統期待與眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)商討華府當前最棘手的挑戰，也就是提高國債上限的議題，只是該聲明並未提及是否邀請麥卡錫到白宮，也沒有提及具體的會談日期和時間，被外界解讀為白宮並不準備與眾院多數的共和黨團商討國債限額。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)20日晚間發表一份聲明，強調拜登總統不願意以政策讓步來換取提高國債上限的立場，「正如總統多次說過的那樣，提高債務上限並非談判；這個國家與其領導人有義務避免製造經濟混亂，總統希望他們(眾議員)再次履行職責，這是沒有商量餘地的。」

儘管白宮發言人尚皮耶在簡報會上明白表示尚未確定會談日期，但麥卡錫20日透過推特發文表示：「拜登總統，我接受你的邀請坐下來，以商討上調一個負責的債務上限，以解決不負責的政府支出。」

不過麥卡錫和眾院共和黨團早已承諾將進一步推動財政改革，包括對福利計劃進行全面改革，以便國會提高債務上限，但此一承諾可能重演2011年夏季朝野財政對峙的僵局，當時史坦普(Standard & Poor's)首次調降聯邦政府部分AAA債券評等。

關於共和黨團的提案，尚皮耶表示「拜登總統期待更加了解這些計劃」，財政部長葉倫(Janet Yellen)也敦促國會迅速採取行動提高國債限額，聲稱財政部無法徵收足夠稅金來支付國會授權的支出。

由於國債已達法定債務上限31兆3810億元，葉倫已告知眾院議長麥卡錫，財政部將啟動「非常舉措」(extraordinary measures)以避免債務違約，並透過一系列會計變通作業，避免國債於今年6月5日前違約。

另外白宮證實參眾兩院民主黨領袖、也就是參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)預定24日與拜登總統會面。

白宮 國債 拜登

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