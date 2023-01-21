2022全美成屋銷售僅503萬套 減17.8%近10年新低

美國去年僅有500萬棟房屋成交，創下2014年以來新低，顯然受到利率攀升的影響。（歐新社）

全國地產商協會(The National Association of Realtors)表示，房貸利率 上揚、房價 比天高，全美2022年成屋銷售量降至503萬單位，創2014年以來新低，較前一年大幅衰退17.8%、更創下2008年房地產市場風暴以來最大衰退幅度。

報告顯示，去年全美房價中位值大漲10.2%、達38萬6300元；若與2019年超低房貸及疫情 買氣雙重激勵因素出現前的市況相較，更飆漲42%，3年間房產資產等於增長11萬4000元。

NAR首席經濟學者Lawrence Yun因此表示，有房等於有財；但房屋銷售的一大負面因素是房價漲速遠超過人們收入。

聯準會為經濟降溫、抑制通膨，房貸利率2022年增加超過一倍，秋季攀升至7.08%的十年新高；借貸成本大增限制房屋購買力，房屋銷售成長力道自年初起逐步放緩。

房貸利率上升使許多潛在買家望而卻步；2022年首次購屋者僅占所有房屋銷售的26%。

根據房地美(Freddie Mac)，本周30年期固定房貸利率降至6.15%，創9月以來新低，仍是一年前的將近二倍。

近來通膨似乎開始趨緩，聯準會一些官員仍堅持須升息以確保抑制通膨，房貸利率走高恐將繼續阻撓房地產市場。

NAR稱，去年12月成屋銷售量為402萬套，連續第11個月衰退，但略優於經濟學家預期。

去年12月銷售較去年同期下降34%，若將2020年5月疫情爆發之初銷售急降的情況排除在外，則創下2010年11月以來的最低年增率。

Yun表示，近幾周房貸利率下降，期盼房屋銷售最糟糕的時期已結束。

NAR稱，去年12月全美房價中間值較前一年同期上漲2.3%、達36萬6900元。

即使房價確實趨穩，待售屋存量仍低。去年12月存量連續第五個月下降、達97萬套，較前一個月減少13.4%，但比 2021年12月增加10.2%，依目前銷售速度推估，相當於2.9個月供應量，遠少於買賣平衡下的5至6個月供應量。