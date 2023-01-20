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西方援助烏克蘭頻繁 俄國威脅將發動核戰

記者張聲肇／綜合報導
俄國東正教領袖奇瑞爾表示，西方國家如摧毀俄國，世界將同歸於盡。（新歐社）
俄國東正教領袖奇瑞爾表示，西方國家如摧毀俄國，世界將同歸於盡。（新歐社）

西方援助烏克蘭愈來愈頻繁，俄羅斯總統普亭的高官紛紛威嚇，打敗核武強權俄國的下場，就是逼俄國發動核戰。

俄國外長拉夫洛夫19日告訴歐盟和北約組織，想要弱化俄國，在烏克蘭戰場打敗俄國的話，莫斯科會「讓世界明白後果」，要讓西方政客從他們對俄國傲慢、殖民的迷夢中清醒過來。

俄國前總統、國安會副主席麥德維夫(Dmitry Medvedev)同日也在Telegram社媒平台上威脅說，「在傳統戰爭中打敗核武強權，可能引發核武大戰。」

俄國東正教領袖奇瑞爾(Patriarch Kirill)更大膽地說，西方國家想摧毀俄國，世界將同歸於盡。

俄國政治宗教高階領導人這些威脅性的論調，在西方盟國國防部長20日齊聚德國拉姆斯坦空軍基地，協商如何幫助烏克蘭打敗入侵俄軍的前夕發表，顯見俄國深感西方團結起來對付它的威力。

麥德維夫說，核武大國從來沒有在關係國家生死存亡的戰爭中吃過敗仗，北約和歐盟想團結起來讓俄國吃敗仗，要好好思考這種立場的風險。

他在呼應普亭的論調說，傲慢的北約不斷東擴，威脅俄國的生存，俄國不得不對烏克蘭發動「特別軍事行動」，目的是為了自保。北約「主力」美國否認有意摧毀俄國，但拜登總統也明白，一旦烏克蘭戰爭擴大成北約對俄戰爭，可能觸發第三次世界大戰。

拉夫洛夫訪問俄國最親密盟邦白俄羅斯，會見白俄總統盧卡申科之後，對北約和歐盟領導人說，俄國會「盡其所能」讓他們「盡快清醒過來」。兩「俄」正進行聯合防空演習，朝「共同入侵烏克蘭」的方向邁進。

拉夫洛夫和盧卡申科重申兩國有「共同目標」，也保證團結合作，不受鄰國威脅。白俄羅斯說，兩國國防部長也通了電話。

烏克蘭擔心俄國會借白俄的機場，從北方襲擊烏克蘭，擴大戰場。烏克蘭總統澤倫斯基已下令烏國部隊加強北部的防務。

俄國 烏克蘭 北約

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