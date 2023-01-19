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高科技業遇寒冬 微軟裁員1萬人 仍不及疫期增聘數

記者顏伶如／綜合報導
曾在新冠疫情期間大手筆招兵買馬的微軟，18日宣布裁員1萬人，約等同5%員工人數。圖為微軟在華盛頓州的總部。(路透)
曾在新冠疫情期間大手筆招兵買馬的微軟，18日宣布裁員1萬人，約等同5%員工人數。圖為微軟在華盛頓州的總部。(路透)

微軟(Microsoft)終於跟上其他高科技產業的縮編潮，18日宣布裁員1萬人，大約等同5%員工人數。疫情期間，科技產業大手筆招兵買馬，如今面對經濟不穩定，多家知名企業已紛紛裁員。微軟、亞馬遜(Amazon)等科技企業去年累計已裁掉超過6萬名員工。

微軟18日在例行申報紀錄中指出，這波裁員是因應「整體經濟狀況及客戶需求改變」。

企業總部位於華盛頓州雷德蒙德(Redmond)的這家電腦軟體巨擘表示，硬體產品服務項目接下來將有調整，某些租賃辦公室地點也將整併。

微軟這次裁撤的員工人數，遠遠不及疫情期間增聘的人數。受到疫情影響，由於許多民眾改成在家遠距上班，學生則留在家裡上網課，微軟的辦公軟體、雲端計算服務頓時市場需求量暴增。

微軟18日已通知華州勞工廳官員表示，雷德蒙德、表維(Bellevue)、伊薩夸(Issaquah)三地辦公室共將裁撤878人。

范德堡大學(Vanderbilt University)金融教授懷特(Joshua White)說，微軟現在裁員可以說是之前雇用員工嚴重過剩所致。

新冠疫情發生後的連續兩個會計年度裡，微軟人力擴增約36%。2020年6月底員工總數為16萬3000人，到了2022年6月已增加至22萬1000人。

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)18日在電郵中對微軟員工表示，這波裁撤人力約占員工總人數不到5%，「某些通知今天便將發布」。

納德拉在電郵中說：「雖然我們將在某些領域縮編，我們將在主要的策略領域持續招聘。」他表示，使用人工智慧先進技術建立「新的電腦平台」是非常重要的。他表示，疫情期間對於數位科技增加支出的消費者，現在開始想辦法「讓數位支出效果獲得極大化，能以較少的花費完成較多任務」。

他在電郵裡指出：「我們看到每個產業、每個地點的機構開始變得精打細算，因為世界上某些地區已經進入經濟衰退，其他地區估計很快將陷入衰退。」

高科技企業曾引領美國牛市長達十年之久，但統計數據顯示，科技巨頭2022年裁員超過6萬人，其中微軟、亞馬遜以及Meta等巨頭裁員都超過萬人。本月稍早，亞馬遜及商業軟體公司Salesforce均已宣布大規模裁員。其中亞馬遜新一輪裁員預計將有超過1萬8000人受影響，成為這家電子零售巨頭28年歷史上規模最大緊縮。

裁員發生在經濟增長放緩、為對抗通膨而提高利率以及對明年可能出現經濟衰退的擔憂之際，因而尤其引人注目，分析人士擔心骨牌效應可能繼續擴大。

曾在新冠疫情期間大手筆招兵買馬的微軟，18日宣布裁員1萬人，約等同5%員工人數。...
曾在新冠疫情期間大手筆招兵買馬的微軟，18日宣布裁員1萬人，約等同5%員工人數。圖為微軟在華盛頓州的總部。(路透)

微軟 裁員 疫情

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