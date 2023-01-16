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平權措施面臨推翻 大學招生運作衝擊大

記者顏伶如／綜合報導
去年10月一些亞裔學生在華府最高院前示威，反對廢除招生平權措施。(美聯社)
去年10月一些亞裔學生在華府最高院前示威，反對廢除招生平權措施。(美聯社)

哈佛大學(Harvard University)、北卡羅來納大學(University of North Carolina)遭控招生過程涉嫌歧視亞裔及白人學生恐構成違憲，一般預料最高法院今年6月裁決時可能推翻基於平權措施(Affirmative Action)的大學招生方式。紐約時報15日分析指，萬一平權措施因此終結，大學招生運作可能從此變得不一樣。

最高法院裁決 影響多元化

報導指出，一旦平權措施今夏被最高法院推翻，大學可能必須重新思考招生過程的每一個環節，包括招生方向、獎學金、標準化考試以及校友加分等。

許多教育專家表示，最高法院如果推翻基於平權法案的大學招生方式，不只將影響今後哪些學生可以獲得錄取，讓校園學生族裔組成結構，朝向多元化發展的行之有年策略也將受到衝擊，包括針對特定族裔、種族群體而設立的獎學金、榮譽計畫或招生方案。

去年10月部分維權團體在華府最高院前示威，反對廢除招生平權措施。(美聯社)
去年10月部分維權團體在華府最高院前示威，反對廢除招生平權措施。(美聯社)

面臨取消「早期錄取」壓力

長期以來讓出身富裕家庭學生享受優勢的某些招生程序，未來可能紛紛停止。報導指出，某些大學已經不再於招生過程中強制要求提交標準化測試分數，校友兒女也不再享有加分效果。

報導指出，如今大學還面臨取消「早期錄取」(Early Decision)環節的壓力。

大學主管指出，最高法院推翻平權法案的程度有多廣泛，目前無法確知。不過，康乃狄克大學(University of Connecticut)招生部主任葛蘭格爾(Vern Granger)說，今年6月可望出爐的判決揭曉後，許多學校都將受到影響。

葛蘭格爾說，許多人以為只有知名學校的招生過程會受影響，「但我覺得裁決將有極為深遠的影響，範圍非常廣泛」。

非營利學生組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions，SFFA)最初是在2014年提告，指控哈佛大學與北卡羅來納大學招生過程涉嫌歧視亞裔及白人學生，非洲裔、西語裔及美洲原住民學生較容易獲得錄取。兩所大學則回應表示，招生過程將種族納入考量，是因為多元化對學習影響重大。

教育官員說，如果最高法院做出一如外界預期的裁決，獲得錄取的2024年秋季班新生，學生組成將有截然不同的面貌。美國大學招生諮詢協會(National Association for College Admission Counseling)執行長裴瑞茲(Angel B. Pérez)說，少數族裔學生上大學人數將會減少。

招生 亞裔 歧視

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