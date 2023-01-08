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從小吃店店主到眾議長… 麥卡錫崛起之路 靠人際手腕

編譯中心／綜合7日電

花費七年多布局，共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)7日如願執起聯邦眾院議長槌，成為政壇排名第三的人物。麥卡錫被視為務實派，手腕高明。

麥卡錫現年57歲，擁有16年聯邦眾議員資歷。他來自加州中南部貝克斯菲爾德市(Bakersfield)，出生中產家庭，父親是消防隊員，母親是家管。加州是民主黨大本營，他是家族中第一個共和黨人。

麥卡錫大學讀行銷，擁有MBA企管碩士學位，進入政治圈與「運氣」有很大關係。

他2003年接受「洛杉磯時報」(LA Times)專訪透露，他20歲時隨手買刮刮樂，意外刮中5000元，獎金投入股市獲利，再拿轉賣汽車的錢開小吃店，一年後轉手賣出，用這筆錢來念書。

這筆意外之財讓麥卡錫無需憂心生計，他22歲去時任加州共和黨籍聯邦眾議員湯瑪斯(Bill Thomas)地方辦公室當志工，開啟政治生涯。

麥卡錫一路從志工做到湯瑪斯幕僚長，一待15年。離開後不久即當選加州議會議員，隔年再接下州議會少數黨領袖，仕途順遂；2006年湯瑪斯退休，麥卡錫角逐前老闆的國會席次，初試啼聲就以七成得票率獲勝。

2007年進入眾院後，麥卡錫短短兩年內晉身眾院共和黨領導層，一路從首席副黨鞭、黨鞭再做到多數黨領袖。

美國廣播公司(ABC News)指出，麥卡錫崛起靠的不是「政策招牌」，而是人際手腕及長年幫助同黨人員勝選的努力。他記得國會同仁妻小的名字與生日；洛杉磯時報形容麥卡錫屬務實派，非政治理想主義者，對政治上癮，熱衷選區重劃及選票數字。

另一個讓麥卡錫在共和黨內穩坐領導地位的關鍵是募款能力。他僅在2022選舉年前三季，就募得7200萬元，創下共和黨領袖募款紀錄。

不過他對眾院議長大位耗費苦心。此次爭取議長寶座面臨黨內約20位極右人士集體杯葛，耗費四天15輪投票才出線；2015年首度挑戰議長職位也遭遇類似難關。

後來他向同一時間逐漸成為共和黨「共主」的前總統川普(Donald Trump)靠攏；最後贏得眾院極右翼「自由黨團」(Freedom Caucus)前主席喬丹(Jim Jordan)支持，也獲得川普背書。

麥卡錫 共和黨 眾院

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