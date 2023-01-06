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防疫情輸入 美7機場實行自願篩檢 旅客含中國和周邊30國

編譯孫梁／綜合5日電
美國5日起要求來自中國大陸、香港和澳門的旅客登機前出示兩天內陰性檢測結果，當天也擴大對國際旅客的防疫監測。(Getty Images)
美國5日起要求來自中國大陸、香港和澳門的旅客登機前出示兩天內陰性檢測結果，當天也擴大對國際旅客的防疫監測。(Getty Images)

美國要求來自中國大陸、香港和澳門的旅客登機前出示兩天內陰性檢測結果的規定5日生效，同日也擴大對國際旅客的監測，啟動新變種新冠病毒預警系統，在七座機場對入境旅客進行自願性篩檢

美國原本僅在紐約甘迺迪、紐瓦克、舊金山、亞特蘭大和華盛頓杜勒斯五座機場為抵達的旅客提供自願篩檢服務，現再增加洛杉磯、西雅圖兩機場，適用於來自中國和周邊地區等至少30個國家的500餘航班。機場篩檢是聯邦政府早期預警系統的一環，以求及早發現來自確診暴增地區的新變種病毒。

為防疫情輸入，部分科學家呼籲擴大篩檢範圍，還要檢測抵達航班的馬桶污水。約翰霍普金斯大學傳染病學家雷伊(Stuart Ray)說：「沒有檢測就不知道狀況，更多篩檢可知道病毒流行的更多信息。」

部分科學家擔憂，中國感染新冠人數激增可能向全球釋放新的病毒變種，因為每次大規模感染都是病毒發生異變的機會。儘管目前沒有跡象顯示中國已出現新變種，但聯邦疾病防治中心(CDC)表示，之所以在機場執行新的檢測規定，是因為中國有關感染病毒株的信息缺乏充分的透明度。一位CDC專家表示：「我們只能控制美國的信息，對其他國家無法控制。」

CDC旅行衛生部門主任欣蒂·佛里曼(Cindy Friedman)說，機場篩檢是因為全球旅行快捷，有利病毒迅速擴散。她表示，機場篩檢計畫是與從事檢測和實驗室分析的兩家公司合作，美國一年多前首次出現Omicron變種後，機場篩檢計畫開始擴大。

目前加強旅客篩檢主要是針對來自中國的航班，紐瓦克機場開始實施時，也有部分來自墨西哥、法國和比利時的旅客到篩檢點自願接受檢測，包括填表和鼻拭子檢測的過程約一分鐘，但結果不會告知旅客。約10%的旅客接受篩檢，他們會得到免費的居家篩檢劑。

佛里曼預計，機場篩檢可能會擴展到全球，因為可提早發現變種病毒，如機場檢測發現的Omicron毒株BA.2和BA.3變種，向全球資料庫報告的時間比其他報告早數周。

但CDC流行病專家凱特琳·傑特里納(Katelyn Jetelina)認為，七個機場的篩檢範圍仍不夠大，發現新變種的可能性猶如大海撈針，應擴大對飛機廁所的污水取樣檢測，因為飛行過程中大多數乘客都會上廁所。加拿大最近宣布擴大飛機的污水檢測，比利時將檢測來自中國航班的污水。

專家表示，造成中國確診暴增的病毒變種是極易逃逸免疫的BF.7，這一變種占美國的2%。科學家指出，新冠病毒不斷進化，因此需要不斷追蹤新變種。

篩檢 紐瓦克機場 檢測

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