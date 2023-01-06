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政策大逆轉 拜登宣布擴大遣返無證移民

記者顏伶如／綜合報導
拜登宣布將大量遣返無證客，這是拜登任內對移民政策的最大逆轉。（路透）
拜登宣布將大量遣返無證客，這是拜登任內對移民政策的最大逆轉。（路透）

拜登總統5日對美國邊境政策做出重大宣布，從墨西哥非法入境的古巴、海地、尼加拉瓜公民將遭到立即遣返；美聯社報導，拜登上台兩年來，美墨邊境非法入境人數激增，這項宣布是拜登到目前為止對於打擊非法入境潮的最大動作。

根據拜登政府新規，美國在未來兩年期間，每個月將接納來自委內瑞拉、古巴、海地、尼加拉瓜四國共計3萬人，提供在美合法工作的機會，前提是必須合法入境、擁有符合資格的擔保人(sponsors)，並且通過審查及背景調查。

面對無法控制湧入邊境州的無證客，拜登政府宣布即將大力執行遣返政策。（路透）
面對無法控制湧入邊境州的無證客，拜登政府宣布即將大力執行遣返政策。（路透）

2022年10月開始，拜登政府針對委內瑞拉籍公民非法入境加強打擊，美國南境委內瑞拉無證移民人數因此大減。拜登5日宣布的新措施，是現行打擊委內瑞拉無證移民計畫的擴大與延伸。

美聯社分析，這些步驟代表拜登政府移民規定的重大轉變，即使前總統川普援引美國法典第42卷(Title 42)公共衛生規定頒布的防疫遣返令被最高法院裁定終止，這些新規都將依然有效。

另方面，拜登預訂8日前往德州艾爾帕索(El Paso)，這是他上台以來首次走訪美墨邊境。接下來拜登將轉往墨西哥市(Mexico City)，9日、10日將與北美地區領袖會談。

拜登5日在談話中表示，了解許多家庭為什麼離鄉背井的苦衷，朝著美墨邊境踏上危險旅途，但他對打算闖關進入美國的無證移民喊話說：「不要，不要直接到邊境來。」

拜登說：「留在你們原來的地方，在那邊提出合法申請。」

國土安全部官員說，規避合法入境管道的無證移民，如果沒有先在當地國向美國提出申請，庇護申請將遭到拒絕。

拜登說：「新程序是有秩序的，安全又符合人道精神，這是可行的。」

不過，庇護及移民倡議人士立即對拜登政府新規提出批評。美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)邊境策略部主任巴拉薩爾(Jonathan Blazer)說，拜登正確地認同了尋求庇護是合法權力，在談話中對逃避迫害的民眾展現同理心，但新宣布的政策卻讓拜登政府與川普政府惡毒的反移民政策綁得更緊，而不是恢復庇護的公平管道。

拜登 美墨邊境 移民

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