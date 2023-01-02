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為「夢想生」請命 民主黨準眾議員訴說無證夫心聲

編譯潘勛／綜合1日電
民主黨新科聯邦眾議員黛莉亞‧拉米雷茲的丈夫是「夢想生」計畫受惠人，她呼籲讓200萬夢想生留下來為國家有所貢獻。（路透）
民主黨新科聯邦眾議員黛莉亞‧拉米雷茲的丈夫是「夢想生」計畫受惠人，她呼籲讓200萬夢想生留下來為國家有所貢獻。（路透）

民主黨新科聯邦眾議員黛莉亞‧拉米雷茲(前譯羅米瑞茲，Delia Ramirez，伊利諾州)是無證移民第二代成功的典範，她的丈夫赫南德茲(Boris Hernandez)是夢想生(DACA)計畫受惠人，若聯邦法官判決終止夢想生計畫，赫南德茲將被遣返離美；拉米雷茲呼籲新國會進行法律改革，讓200萬夢想生留下來為國家有所貢獻。

有線電視新聞網(CNN)1日報導，拉米雷茲在國會期中選舉，於伊利諾州重劃的國會選區斬獲逾66%選票，擊敗共和黨籍候選人布勞(Justin Burau)，創下許多「第一次」紀錄，例如拉美裔第一次由中西部當選國會議員。

移民權益倡議團體fwd.us指出，美國有2200多萬人生活在移民地位混合家庭，意味那些家庭裡，至少一人是無證移民，而其他人是公民、綠卡持有人，或以其他合法方式暫居美國。

拉米雷茲依據自身經驗，了解很多支持她的選民認為她能在國會裡替他們、活在陰影且聲浪罕有所聞的人發聲。

拉米雷茲2020年10月嫁給赫南德茲；赫南德茲是她閨密的表哥。赫南德茲出生在瓜地馬拉，14歲赴美，多年來跟其他數十萬人一樣，依歐巴馬時代的夢想生計畫生活、居住。

拉米雷茲在競選網站及社群媒體大方貼出夫婿的照片，最近的演說、談話裡，更與選民談到丈夫的故事。赫南德茲在造勢場合經常伴同拉米雷茲出現，偶爾也參與攝影工作；投票日他雖陪妻子去投票，但他無票可投。

赫南德茲雖娶拉米雷茲，但合法居留地位一樣堪虞；赫南德茲想調整自己移民地位的文書作業懸宕之中，若聯邦法官判決終止夢想生計畫，他甚至可能被遞解出境。

拉米雷茲曉得，自己第一次當選聯邦眾議員，行程繁忙，但丈夫的合法居留地位也要操心；她表示自己將奮戰，讓丈夫留在美國，現在她是國會成員，要替其他200萬夢想生及更多相關人等設想，另推動移民改革、可負擔住居、延長兒童抵稅額、幼兒教育計畫。

拉米雷茲表示，除移民政策以外，她認為住居對移民甚至普遍的工薪家庭格外重要；她捍衛的進步派政策，可造福全體國人，包括移民。

民主黨新科聯邦眾議員黛莉亞‧拉米雷茲的丈夫是「夢想生」計畫受惠人，她呼籲讓200...
民主黨新科聯邦眾議員黛莉亞‧拉米雷茲的丈夫是「夢想生」計畫受惠人，她呼籲讓200萬夢想生留下來為國家有所貢獻。（Getty Images）

移民 夢想生 眾議員

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