回顧2022／期中選舉、暴亂調查…政治動態仍繞川普運行

國會調查委員會認定，川普策畫並參與2021年1月6日的國會暴亂，並轉介司法部，建議起訴川普四項罪名。(Getty Images)

2022年開年以後：新冠疫情肆虐經年，衍生變種病毒蔓延全球，世人學習與病毒共存。俄羅斯入侵烏克蘭，戰火衝擊能源供應，汽油價格一飛沖天，通貨膨脹民不聊生；在各國積極應對下，通膨與油價逐漸緩和。美國政局經過期中選舉 最新民意檢驗，國會由兩黨分治，選民回到變中求穩，不希望一黨獨大，但此態勢也註定新的一年政治很難平穩。

雖然期中選舉是2022年美國政壇的重頭戲，但政治動態幾乎仍圍繞著前總統川普 運行，川普的法律問題越來越多，政治影響力則因期中選舉結果不佳而受到打擊。

海湖莊園遭搜查

2022年初，川普把15箱文件交給國家檔案局，包括一些機密和最機密文件。但是審視川普處理文件的聯邦調查員，越來越懷疑川普或其親信仍保留關鍵文件。

為進行政府紀錄可能處理不當的調查，聯邦調查局8月8日前往川普位於佛州的海湖莊園俱樂部執行搜查令，沒收1萬1000份文件，其中約百份文件標註「機密」和「最機密」。川普和他的律師譴責搜查出於政治動機。

在川普的要求下，法官允派特別主事官審查被沒收文件，以確定是否受行政特權保護。但是上訴法院於12月1日推翻主事官任命，恢復司法部審查文件，而川普並未就裁決向聯邦最高法院提出上訴。

執法人員搜查川普在佛州海湖莊園的住家，創下搜索退職總統的先例。(路透)

FBI搜索佛州海湖莊園的川普住家，搜出許多「極機密」文件。(美聯社)

共和黨 未奪參院

11月8日舉行的期中選舉，歷史上一向是執政黨敗選，但是儘管今年通膨高升，拜登總統的支持度又低，民主黨的表現卻出乎意料的好。共和黨未能翻轉參院，雖然奪回眾院控制權，但僅以些微多數勝出，選前預測的紅潮並未出現。

川普支持的參議員候選人，在新罕布夏、賓州、喬治亞和亞利桑納，輸掉原本可贏的選舉。他背書的賓州和亞州州長候選人也敗選，但是與川普保持距離或公開批評他的共和黨州長，則在新罕普夏、俄亥俄和喬州大勝。

期中選舉預期的「紅潮」未至，共和黨並未取得壓倒性勝利。(路透)

期中大選後，國會分治，民主黨居參院多數，共和黨握眾院多數。(Getty Images)

川普宣布選2024

川普在11月15日宣布爭取2024年共和黨總統候選人提名。為了回應川普參選、保持調查中立，司法部長加蘭德任命檢察官史密斯(Jack Smith)擔任獨立檢察官，負責川普處理文件不當和涉及國會暴亂的兩項司法部調查。

前總統川普宣布他將第三度進軍白宮，爭取共和黨總統候選人提名。(路透)

暴亂案劍指川普

眾院國會暴亂特別調查委員會今年夏天開始一連串公聽會，12月19日舉行第十次，也是最後一次公聽會，委員會宣布已向司法部提出刑事轉介，指從國會暴亂發生前到國會暴亂發生當時，川普總共觸犯四項罪嫌：妨礙公務程序、共謀詐欺美國、共謀做出錯誤陳述、煽動或協助叛亂，其中協助叛亂一項等於要求川普必須為支持者攻占國會大廈直接承擔責任。川普則回應表示：「人們會明白，民主黨調查局 (DBI) 要阻止我競選總統，因為他們知道我會贏，而且起訴我的整個過程就像彈劾一樣，黨派企圖排擠我和共和黨。」

川普稅表終公布

雖然川普抗爭多年，眾院歲出入委員會12月20日晚間公布川普的2015年至2020年稅表資料，顯示川普擔任總統的前三年裡，總共繳交聯邦所得稅110萬元，但後來收入漸減，甚至到了2020年變成虧損，就沒繳聯邦稅。