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不滿岳父與反猶歌手肯爺聚餐 庫許納與川普斷聯繫

編譯俞仲慈／綜合24日電
前總統川普的女婿、前白宮資深幕僚庫許納(左)對再協助川普(右)參選總統興味索然，對川普與反猶繞舌歌手肯爺(Ye)和白人至上主義者富恩特斯在海湖莊園共進晚餐更不爽。(路透)
前總統川普的女婿、前白宮資深幕僚庫許納(左)對再協助川普(右)參選總統興味索然，對川普與反猶繞舌歌手肯爺(Ye)和白人至上主義者富恩特斯在海湖莊園共進晚餐更不爽。(路透)

根據媒體報導，前總統川普的女婿、也是前白宮資深幕僚庫許納(Jared Kushner)對再協助川普參選總統興味索然，將重創川普2024爭取大位的機會。

根據紐約雜誌(New York magazine)報導，自從76歲的川普於11月22日與反猶繞舌歌手肯爺(Ye)和白人至上主義者富恩特斯(Fuentes)在海湖莊園共進晚餐以來，庫許納對於岳父的競選活動一直沒有「協助、公開支持甚至予以回應」。

該報導引述消息人士的話補充，現年41歲的庫許納已經和川普切割，即使有人要聯繫川普，庫許納直接把川普電話號碼交給對方，不再充當中間人，彷彿表示，「看吧，我離開了，我真的離開了」。

其實早在川普11月15日宣布角逐2024總統大選之前，庫許納和妻子伊凡卡對於投入競選活動，毫不掩飾他們興趣缺缺的立場。

「他們都覺得自己被華府激怒，不想回去再次讓自己和孩子們暴露在另一場激烈的競選活動中。」一位相關人士當時向媒體透露。

雖然庫許納出席海湖莊園舉行的宣布參選儀式，但伊凡卡沒有出席，引發熱議，隨後她發表聲明表示，「我選擇優先考慮年幼的孩子們以及打造全家的私人生活，我不打算參與政治」。

同時「紐約雜誌」消息人士也透露，庫許納在川普宣布參選後，發出一份「別有意味的訊息」，聲稱自己「尊重家庭成員兼顧為自己的生活劃清界限」。

川普向記者努齊(Olivia Nuzzi)表示，儘管宣布參選儀式，關鍵人物缺席，但整個家庭「100%」支持他。「我所有家人都和我站在一起。 但並不意味著他們要為競選工作，他們總是100%支持我。」川普補充表示，「大女兒做得很好，但她受到不公平的對待，我不想再看到這種情況，你知道嗎？ 這是一個骯髒的行業。」而且「我認為沒有人能在初選中擊敗我。」川普強調。

川普 庫許納 伊凡卡

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