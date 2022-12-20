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馬斯克、庫許納 卡達並肩看世足冠軍賽 網路掀熱議

記者顏伶如／綜合報導
卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，身穿短袖T恤的馬斯克(中)和前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)並肩看球。(Getty Images)
卡達世界盃足球賽18日的冠軍爭奪戰，身穿短袖T恤的馬斯克(中)和前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(左)並肩看球。(Getty Images)

2022年卡達(Qatar)世界盃足球賽(World Cup)18日的冠軍爭奪戰，球場上阿根廷隊與法國隊戰況激烈，場邊則有兩位知名人物並肩看球引發熱議。民主黨籍加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)18日在推特發布照片，照片顯示身穿短袖T恤的科技富豪馬斯克(Elon Musk)雙手抱胸站在貴賓席，一旁則站著前白宮資深顧問、川普女婿庫許納(Jared Kushner)。

史沃威爾在推文中寫道：「人家說，一張照片勝過千言萬語...。」馬斯克與庫許納有何關係，在推特引發網友熱議。

前任川普私人律師柯恩(Michael Cohen)回覆史沃威爾發文時則寫道：「大約超過20億元吧！」

前總統川普卸任之後，庫許納成立的私人投資公司獲得沙烏地阿拉伯「公共投資基金」(Public Investment Fund)挹注20億元，「公共投資基金」負責人是沙國王儲穆罕默德•沙爾曼(Mohammed bin Salman)。眾議院監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)今年6月表示，將針對庫許納投資案展開調查。

政治觀察家阿格諾夫(Craig Agranoff)18日對新聞周刊(Newsweek)表示，對馬斯克來說，花時間與庫許納相處，不見得一定是「壞事」，「時間要怎麼花，要跟誰在一起，終究是馬斯克自己的決定」。他說，某些民眾可能不贊成庫許納的政治觀點，或對庫許納的所作所為不認同，因此覺得馬斯克跟庫許納在一起並不妥當。

庫許納 馬斯克 投資

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