恐成百年來第一人…麥卡錫議長首輪投票可能無法勝出

志在下屆眾院議長的共和黨國會議員麥卡錫，很可能無法在首輪投票順利當選。(美聯社)

雖然共和黨 奪下下屆國會眾院 多數，但是志在爭奪眾院議長的共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)面臨黨內以「自由黨團」(Freedom Caucus)為主、如鐵板一塊的反對聲音，恐怕會讓他在明年1月3日的選舉上，成為百年來第一位無法在首輪投票中勝出的議長候選人。

聯邦眾議院有435席，勝出必須取得218票，但現在共和黨只奪下222席，目前不願支持麥卡錫的眾議員 人數，可能讓他無法在首輪選舉通過這個門檻；上一次發生這種情況已是1923年，當時的議長吉列特(Frederick Gillett)通過各種讓步，直到第九輪選舉才奪下議長寶座。

為避免此事發生，麥卡錫及盟友在期中選舉後不久，就不斷與反對派磋商；但前景遠非坦途，麥卡錫16日接受名嘴修伊特(Hugh Hewitt)訪問時就說，一切仍「岌岌可危」；反對他的眾議員古德(Bob Good)就說，「不相信」麥卡錫能拿到218票。

以自由黨團為主的聯邦眾議員們希望麥卡錫能夠修正議事規則，擴大他們在法案從起草到立法過程中的參與、討論，以及審查等，還有恢復任何一名議員都有權利發起議長罷免案的議事規則等；這些規則在相當程度上，將削弱眾院議長的權威。

麥卡錫可以說服部分反對議員投「出席」票，以技術性手段降低218票門檻，現任議長裴洛西(Nancy Pelosi)即以此程序在2021年奪下議長；但當前反對麥卡錫的勢力似乎是鐵板一塊，就算他滿足他們提出的全部條件，也無法保證能得到他們的支持。

部分麥卡錫的盟友主張，共和黨再這樣對立下去將不利未來選情，主張應採取強力手段反制；但另一方面，隨著社群平台普及，普通議員如今能夠藉此營造個人形象，愈發不需來自黨高層的背書支持。

不論如何，外界接下來都會關注，麥卡錫為了成為議長，付出龐大代價，是否會變成弱勢議長，抑或在殘酷的爭鬥中脫穎而出，反而壯大他的領導力。