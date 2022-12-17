眾院民主黨本屆會期尾聲 料表決公布「川普稅表 」

前總統川普。（美聯社）

紐約時報報導，眾院 歲出入委員會(House Ways and Means Committee)16日發布通知，20日下午3時將舉行閉門會議，一般預料屆時將討論是否公布前總統川普 共計六年的稅務資料，川普報稅資料曝光的時間點，可能是民主黨仍為眾院多數黨本屆國會會期尾聲。

眾院歲出入委員會上個月已從財政部取得川普2015年至2020年的稅表 ；紐約時報報導，眾院歲出入委員會20日開會時可能針對是否公布川普稅表進行表決，但預期將遭共和黨籍國會議員反對。

從參選期間到勝選就職後，川普打破美國現代史上歷任總統必定公布稅表的慣例。民主黨、共和黨兩大陣營對於川普稅表的攻防戰，纏鬥將近四年，如果最後川普稅表果真公布，將成為整起事件的高潮。

截至目前為止，對於川普稅表是否應該公布，國會議員受到法律限制，發言時普遍小心謹慎。

川普稅表是眾院歲出入委員會主席、民主黨籍麻州聯邦眾議員尼爾(Richard E. Neal)向財政部索取的；尼爾表示，川普稅務資料涉及美國國內稅收法(Internal Revenue Code)第6103節規範。

尼爾表示，眾院歲出入委員會大約四年前開始落實立法與監督職責，並且對國稅局(IRS)的強制稽核計畫進行評估。他說：「如同最高法院作出的裁定，法律是站在我們這邊的，因此我將於下周二向委員會成員報告最新進度。」

川普律師並未回應紐約時報的採訪要求。

稅表公布是否將揭露重大事證，目前無法確知，紐約檢方已經取得與川普有關的某些報稅資料，川普家族企業目前則受到多起調查。川普集團(Trump Organization)遭控稅務詐騙案，本月已被裁定罪名成立。紐約州檢察長指控川普及川普三名已成年兒女對貸款機關與保險公司說謊，為川普擁有資產的價值灌水。

根據紐約時報2020年取得川普稅務資料的調查報導，川普在先前18年期間，有11年沒交聯邦稅，川普收到的一筆7290萬元退稅則遭到國稅局稽查。